鍾文智落跑案究責 高院法官邱忠義收「書面警告」考績獎金泡湯

司法院人審會今對鍾文智落跑案究責，懲處高院法官邱忠義「書面警告」的職務監督處分。(記者楊國文攝)

〔記者楊國文／台北報導〕連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證(TDR)獲利4億多元，累計刑期達30年5月定讞，卻於發監前棄保潛逃，經查，高等法院合議庭未延長科技設備監控鍾，且用「審理單」替代裁定，以致檢方無法抗告，引爆爭議，司法院今召開人事審議委員會，對時任高院合議庭審判長邱忠義的職務監督案進行審議，認定邱忠義違反職務上的義務規定，違反法官倫理規範，損及人民司法信賴，決議由司法院院長予以「書面警告」的職務監督處分。

法界指出，法官若遭「書面警告」的職務監督處分，年度考績通常會被打上「未達良好」，如同公務員的丙等考績，將使年終考績獎金泡湯，也可能列為未來升遷的參考。

人審會通過 王梅英升任高等法院長

司法院人審會亦如預期通過副秘書長王梅英升任高等法院長、台中高分院院長張國忠調派花蓮高分院院長、最高法院法官邱璿如接任士林地院院長及最高院法官朱瑞娟接任新竹地院等重要首長調動案。

其他人事案包括：最高法院法官彭昭芬、林金吾均直升庭長；高等法院調派最高法院的辦事法官陳麗芬、方彬彬，及台南高分院調派最高法院辦事法官高榮宏等3人，均升任最高法院實任法官。

另外，高等法院法官林純如、黃紹紘、鄭富城、高雄高分院法官陳松檀4人，調派為最高法院辦事法官。

王梅英學經歷完整，台大法律系、德國幕尼黑大學法學碩士畢，司法官班第29期結業。王曾任高等法院庭長、司法院司法行政廳長、最高法院法官、新北地院、台北地院院長等要職，去年12月升任司法院副秘書長並代理秘書長，表現受到高度肯定。

