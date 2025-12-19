鍾文智赴派出所簽到7年卻潛逃 牽連4任所長、15警作證...福德所陷人力荒

時任福德街派出所副所長李俊良（左），疑涉嫌包庇鍾文智潛逃遭聲押，梁思強（中）、古志銘副所長50萬元交保。李智為攝

信義分局前副所長李俊良疑似包庇「連一鮑魚」前負責人鍾文智棄保潛逃案持續延燒，隨著檢調深入追查，案情規模再度擴大，據了解，鍾文智自2018年獲法院裁定交保後，依法須每日前往派出所報到，相關簽到紀錄一路延續近7年，牽動層面相當廣泛。

因報到期間橫跨多個年度，福德街派出所前後共有4任所長遭傳喚，以證人身分配合說明，包括現任所長林羿淳，以及前任所長榮柏毓、陳偉勳、唐晟倫，另有曾在該所任職的員警共15人陸續接受約談。

據悉，調查局與檢察官複訊時，提問重點幾乎清一色聚焦在案發時期的副所長李俊良身上，試圖釐清是否由其主導或協助偽造鍾文智的報到簽名。

除李俊良遭檢方聲押外，另涉案的古志銘、梁思強兩名副所長，日前分別以50萬元交保後，已火速遭拔除主管職務，並調往警備隊任職。此舉也對福德街派出所造成不小衝擊，據了解，該所原有41名警力，短時間內人事異動頻繁，勤務須緊急重新調整，基層員警措手不及，整體士氣明顯低落。

對此，信義分局強調，本案由分局主動清查鍾文智報到資料時，發現簽到筆跡異常，隨即自檢自清，報請台北地檢署指揮偵辦，後續行政處分也將視司法結果依法辦理，絕不護短。檢方則表示，將持續釐清是否仍有其他官警涉案，並全力追緝已潛逃出境的鍾文智。



