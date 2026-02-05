鍾文智追債找警察偷查個資 北檢搜索南港派出所 副所長列被告

南港分局南港派出所副所長黃梓翔。呂志明攝



台北市信義分局福德街派出所前副所長李俊良，涉嫌協助鮑魚大亨鍾文智偽造簽到紀錄，導致鍾得以卸下科技監控棄保潛逃，台北地檢署去年底將李俊良及鍾文智的大帳房葉仲清收押禁見後，從葉男的通聯紀錄，發現鍾文智之前有債務糾紛，透過南港分局南港派出所警員黃梓翔(現任副所長)偷查欠錢者的個資，南港分局督察組組長李新民則與鍾文智過從甚密，曾一起上酒店。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳雅詩今(2/5)日指揮調查局台北市調查處、內政部警政署政風室，持法院核發搜索票，前往南港派出所執行搜索，提訊在押的葉仲清查證，同時以被告身分通知黃梓翔、另以證人身分傳喚李新民，全案朝違反《個人資料保護法》等罪嫌方向偵辦。

鍾文智。翻攝刑事局網站

專案小組查出，2018年間，鍾文智通過友人幫他買康友-KY（6452，已下市）的股票，沒想到友人拿了錢竟落跑，避不見面，鍾文智怒不可遏，發出江湖追殺令仍一無所獲，最後請助理葉仲清找時任南港所的警員黃梓翔幫忙查對方親友的個資，想要從親友們追出騙他錢的人到底藏在哪裡。

鍾文智大帳房葉仲清。呂志明攝

專案小組還發現，現任南港分局督察組組長李新民當時與鍾文智過從甚密，不僅一起吃吃喝喝，還一起上酒店。

南港分局督察李新民。呂志明攝

鍾文智於2010年因涉及炒作新加坡「聯合環境技術公司」TDR案而被判刑1年8個月，期間曾試圖持假護照潛逃出境，但最終遭檢警逮捕入監服刑。出獄後，他再次被查出涉及炒作揚子江船業、歐聖、明輝及超級等多檔在台灣發行的TDR，非法獲利超過4億元，因而遭北檢羈押禁見。

北檢偵查起訴後，2018年台北地院裁定鍾文智以5000萬元交保，並限制其出境、出海及住居，每日向派出所報到。2021年，法院判刑18年，並追加3000萬元保金，改為每週3次報到。案件上訴至高等法院後，2023年5月改判為17年6個月。同年9月，國寶總裁朱國榮棄保潛逃事件爆發，高院合議庭於10月傳喚鍾文智到案並諭知實施科技監控。然而，10月16日合議庭認為其報到紀錄正常，決定加保2000萬元並未延長科技監控。

涉嫌幫鍾文智簽到的福德街派出所前副所長李俊良，因涉貪遭檢察官聲押禁見。資料照。呂志明攝

北檢查出，當鍾文智得知要去福德街派出所期報到時，透過友人認識當時在福德街派出所的副所長李俊良，並利用同為屏東同鄉的情誼套交情，當李俊良調往三張犂派出所任職後，還介紹在福德街派出所2名副所長古志銘、梁思強與鍾文智認識。混熟後鍾文智時常請李俊良等人幫他在派出所簽到，製造按時簽到的假象，才得以從容潛逃出境。

