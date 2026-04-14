鍾明軒「Goyard後背包」輕盈又能裝！退稅購入價格超甜，許瑋甯出國也揹這咖
鍾明軒「Goyard後背包」輕盈又能裝！退稅購入價格超甜，許瑋甯出國也揹這咖
網紅鍾明軒近日參加《女人我最大》節目錄影，不只分享時尚觀點，連隨身包包也跟著在錄影期間曝光啦～背著Goyard後背包的他，不僅大方展示包包的內容物，還意外展現出他是整齊派的個性呢！
鍾明軒背Goyard後背包來錄影
鍾明軒透露，這款Goyard SAINT LEGER後背包是在2025年於韓國購入，當時的退稅價大概是7萬多台幣，大約在2025年購入。
低調卻極具辨識度的Goyard帆布材質，讓整體看起來輕盈又有質感還有超大容量，也成為他這次來錄影的隨身包包。
內膽包＋小物收納超講究
包包內部他特別加入內膽包來做分隔，除了讓收納更有條理，也能避免包身因材質偏軟而顯得塌陷，維持整體挺度與美感。此外，他還搭配一個在韓國購入、價格約一萬多的小化妝包Sénat Mini Pouch，小化妝包也因為柔軟包身，能輕鬆收下口紅、梳子、藥膏等小物。
Goyard SAINT LEGER後背包
Saint Léger後背包主打輕量與機能性，擁有大容量的內外口袋設計，非常適合作為旅行或日常使用。包款最大的特色在於可折疊設計，透過背面的按扣即可收納，輕鬆放入行李箱中攜帶，此外，可拆卸背帶讓它能自由轉換為不同背法，實用性與靈活度兼具，是一款低調卻非常強大的機能型精品包。
許瑋甯也在背同款
不只鍾明軒愛用，先前許瑋甯也曾在機場被拍到背著同款Goyard SAINT LEGER後背包！以灰色上衣搭配黑色大衣，肩上那顆灰白色 Goyard 後背包立刻成為視覺亮點，不但能解放雙手，還能裝下超多東西（行李在超重邊緣也能直接往後背包塞！），低調卻不失存在感。
封面圖片來源：小紅書＠草莓苦苦圈。、IG@womanqueen42
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