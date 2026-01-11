鍾明軒不滿遭諷「沒事中國人，有事台灣人」！郭昱晴道歉了

網紅鍾明軒日前在歐洲旅遊，在退稅時卻遇到烏龍，但他分享這段經歷時，卻被民進黨立委郭昱晴諷刺，「沒事中國人，有事台灣人」。不料引發鍾明軒強烈不滿，郭昱晴也對該說法向鍾明軒致歉。

民進黨立委郭昱晴。（圖／中天新聞）

鍾明軒去年前往歐洲旅遊，他在影片中表示，因為之後要和友人前往日本，所以特別去購買了始祖鳥雪衣，購物時他也向店家出示護照辦理退稅手續，但他在機場要辦理退稅手續時，卻被拒絕受理。經過追問時才得知，問題出在代碼輸入錯誤，台灣是158，大陸則是156，不料店家填成156，因而無法退稅，他更直呼，「大家真的不要太相信歐洲人的辦事能力」。但郭昱晴卻留言諷刺，「沒事中國人，有事台灣人」，鍾明軒隨即反擊，質疑郭的丈夫、家族在大陸賺紅錢。

廣告 廣告

對此，郭昱晴10日在臉書發文表示，「曾經，我真的很喜歡他，但如果那一句：『沒事中國人，有事台灣人』，讓美人不高興，在這裡向美人致歉。」但他也說，丈夫在五、六年前任職於一家100% 台資的台灣企業，以專業經理人身分領台灣總公司薪水的人，而短期出差一路被加工成「賺紅錢」，「今天甚至被美人用魔王級upgrade到，我的『家族』在中國大陸賺紅錢，賺飽了回來台灣！」

鍾明軒無奈表示因店家輸入錯誤代碼，導致退稅失敗。（圖／翻攝自鍾明軒IG）

郭昱晴說，「到底誰可以告訴我，這個連我本人都不知道是否存在的家族成員，到底是誰啦？我實在太好奇了。」她強調，關於不實指控和傳言，其實已經有人陸續主動來致歉了，這也是她選擇再次說明，而不想情緒對罵的原因。公共討論可以有立場，但不該建立在想像出來的「家族」與故事之上。畢竟事實還是最重要的。

延伸閱讀

同框蔡正元秀「電子腳鐐」！柯文哲笑：我們都是朝廷欽犯

沒有柯文哲沒關係！ 陳佩琪喊：老大的老婆我參加

當電子腳鐐遇到電子腳鐐 蔡正元、柯文哲同框錄土城十講