鍾明軒再赴中喊5字！嘆「還我以前的台灣」遭網酸：快去

網紅鍾明軒過去因稱在國外喊「台灣」，容易讓外國人混淆、搞不清楚，因此自己習慣稱「Chinese」（中國人），當時就曾引發不少爭議。如今鍾明軒公開指出，不滿自己退稅單上被註記為「China」，導致他在辦理退稅時失敗，影片曝光後讓他受到不少嘲諷。如今他再度拍攝影片，強調自己將再度赴中國，並稱「關你屁事」，同時指出到底何時才能「還我以前的台灣」。





鍾明軒赴中喊「想當同路人」：關你屁事 嘆「還我以前的台灣」挨酸快去

鐘明軒坦言當年只是去中國旅遊卻被罵，心中不可能沒有恨。（圖／翻攝鐘明軒YT）鍾明軒（9）日在 YouTube 上傳一支以「去哪旅行關你屁事」為題的影片，除了解釋當時拍片說明退稅的問題，用意是讓台灣人旅遊時能避免因代碼錯誤導致退稅失敗。對於自己因該片再度遭網友批判，他強調自己以前「多麼台派、多麼支持」，去了那麼多地方旅遊，其中也包括中國。從中國回來拍個旅遊影片，卻被罵「滾出台灣」，鍾明軒不諱言表示：「別告訴我，我現在不能有恨。」

鐘明軒大嘆能否還給他以前的台灣。（圖／翻攝鐘明軒YT）

上述情況讓他大嘆：「我到底活在什麼樣的地方？以前的台灣是長這樣子的嗎？可不可以還給我以前的台灣啊？」鍾明軒在影片中更說，自己將再度赴中旅遊，稱他被社群平台小紅書推薦前往中國最冷的城市「根河」，並表示自己打算去當「同路人」。不少網友看完後紛紛留言：「你就住那邊吧」、「那是他的祖國，當然都可以去，沒人阻止他」、「他應該是回家鄉，記得不要再來台灣玩了」、「我住過中國東北一年，但從不以此罵台灣作為賺錢工具」、「民進黨有反對他們去嗎？沒有耶。我也覺得儘量去，最好都去拿中國身分證」、「去吧，不要回來了」。









