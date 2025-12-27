鍾明軒崩潰了！歐洲買名牌「單據打成中國」退稅遭拒

網紅鍾明軒發影片表示，去歐洲旅遊，但店員不小心把「退稅代碼輸入錯誤」。（圖／鍾明軒IG）





網紅鍾明軒發影片表示，去歐洲旅遊，但店員不小心把「退稅代碼輸入錯誤」，把台灣158輸入成中國156，輸錯一個字，一萬元的退稅金就這麼飛了，鍾明軒也提醒大家，務必注意店員有沒有打對。

網紅鍾明軒：「原地是先哭啊。」網紅鍾明軒等不及回到房間，在機場就拍影片告訴大家發生慘況。

網紅鍾明軒：「這次來歐洲旅遊呢，我買了戶外用品品牌的雪衣，因為過幾天要跟朋友去日本旅行，在歐洲退稅的時候，店家都會跟你拿護照，幫你辦理退稅的程序，結果剛剛一到機場櫃台要回程了，機場說這筆金額沒辦法給你退款。」

那ㄟ安捏，好好的退稅，不是應該順順利利，怎麼變成悲劇。網紅鍾明軒：「退稅每一個代碼不一樣，台灣代碼是158，中國代碼是156，他（退稅人員）說你這個上面是寫中國156，沒辦法給你退稅。」

差一個數字差一萬元，原本能退的錢直接飛，解決方式有但不簡單，把單據拿給店員，三個月內請店員重開一張，鍾明軒表示原地學到教訓，也提醒粉絲一定要注意，看看店員有沒有不小心輸入錯誤。



