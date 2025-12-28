鍾明軒怨因中國退稅失敗 被嗆他秒回「神秘數字」網笑歪：惱羞

政治中心／綜合報導

網紅鍾明軒過去因稱在國外喊「台灣」，容易讓外國人混淆、搞不清楚，因此自己習慣稱「Chinese」（中國人），當時就曾引發不少爭議。如今鍾明軒公開指出，不滿自己退稅單上被註記「China」，導致他在辦理退稅時失敗，引發不少網友訕笑並開酸「如你所願」。沒想到鍾明軒竟立刻回嗆「32：0」，讓經常評論時事的醫師杜承哲稱根本是「惱羞成怒」範例。





鍾明軒日前表示，在米蘭機場準備辦理退稅時，卻被櫃台告知「無法退款」。他續稱：「退稅每一個代碼不一樣，台灣代碼是158，中國代碼是156，他（退稅人員）說你這個上面是寫中國156，沒辦法給你退稅。」他不滿在社群上抱怨後，也引發網友大酸，過去他不是海外旅遊都說自己「是中國人嗎」，如今退稅單被標註 China，根本就是「求仁得仁」，有什麼好氣的？

廣告 廣告

鍾明軒不爽因中國退稅失敗！被嗆他秒回「神秘數字」網笑歪：惱羞成怒

鍾明軒過往在國外講台灣容易被混淆，因此都稱自己是中國人。（圖／翻攝鍾明軒臉書）









沒想到鍾明軒在下方留言「好的，32：0」，讓杜承哲發文嘲諷：「要怎麼被人發現自己沒料又惱羞成怒呢？像鍾明軒這樣回應就可以了。這種人走路自己踩進水溝也會喊 32：0 的，全世界都在跟他作對啦，哎唷好可憐。」他也發文回顧鍾明軒過往言論，稱：「鍾明軒拍影片：『我出國怕人家不知道 Taiwan，所以會講自己 Chinese』，也是鍾明軒：『我要退稅，他怎麼可以把我當成 Chinese』，全世界最沒資格講別人把你當成 Chinese 的，就是鍾明軒啊。」

















原文出處：鍾明軒不爽因中國退稅失敗！被嗆他秒回「神秘數字」網笑歪：惱羞成怒

更多民視新聞報導

鍾明軒昔捲「統戰」風波！他又赴中cue館長：請接單

遭鍾明軒提告！閩南狼昔「突開撕八炯」內幕曝：不是幫他洗白

鍾明軒遊歐掏台灣護照！退稅單「寫CHINA」被拒了

