鍾明軒昔捲「統戰」風波！他又赴中cue館長：請接單

娛樂中心／饒婉馨報導

YouTuber鍾明軒以直言不諱、大膽作風聞名，但過去挺台的他，近年卻頻頻赴中國拍旅遊影片，而被貼上「統戰」標籤，遭網友罵翻。他隔了一個月後終於在昨（30）日更新頻道影片，並直言「當人走到最低處，反而沒有什麼好失去的」，還於新影片也表示自己將要再赴中國旅行；他的影片、貼文都特別標註「告人後去中國大陸」，他甚至在影片cue館長。





鍾明軒昔捲「統戰」風波！他鬆口再訪中國＋隔空cue館長：請接單

鍾明軒罕見表態，並透露接下來要中國重慶遊玩。（圖／翻攝Youtube頻道《鍾明軒》）

鍾明軒以直言不諱、大膽作風聞名，常因言行成為輿論焦點，並且在YTR頻道擁有132萬人訂閱。他2024年因上傳中國旅遊影片，在片中不僅記錄當地美景、美食，更不斷大讚中國，隨後便意外捲入疑似「統戰宣傳」風波，遭到網友海量式的攻擊。他於昨（30）日在終於更新影片，標題直接下「告人後去中國大陸」，並且透露自己即將要去中國重慶旅遊。鍾明軒在IG發文表示「這趟重慶行很普通，也很真實。一個人旅行、一個人拍片，鍾明軒的情緒、緊張、不安全感，都得在旅途中自己承接，沒有任何人可以幫我接住這顆球」，接著罕見吐露心聲「我知道，這些旅行的碎片終究會在未來替我說話。你想怎麼稱呼我都可以，中華美人、祖國美人，或任何代名詞，那是別人的語言，不是我的定義」；對他來說，「沒有什麼事是個事，只是急著解釋、急著反應的人，把它變成了一件事罷了！」。





他隔空cue館長，請館長接單。（圖／翻攝Youtube頻道《鍾明軒》）

鍾明軒在影片中說，今年11月初時，他收到大量以台商名義邀請台灣博主到中國拍攝旅行影片，分享你的所見所聞。他在收到之後是被兩個東西嚇到，第一，怎麼現在才找他；第二，價錢讓他嚇到，甚至表示「好香、好香萬家香」。他知道雖然是以台商為名目，但也大概能猜出他們是以什麼目的為導向性，去發邀請。他直接隔空喊話，還是發給住在林口的館長就好，因為館長畢竟有在經營實體企業，還有那麼多人要養，他只有一個人，沒有其他人要養，最後直接點名「館長，請接單」。他貼文最後還提到，「我不急著告訴其他人我是誰，也不急著那些人快速理解我。我想時間是會把輪廓留給看得懂的人」，引來逾1.9萬人按讚，網友留言支持「依然不變的等待且支持你」、「對於惡意潑髒水的，不要太仁慈」、「太讚了啦！這才是真正的你」、「你最棒了」、「怎麼可以這麼幽默我快笑死」。









原文出處：鍾明軒昔捲「統戰」風波！他鬆口再訪中國＋隔空cue館長：請接單

