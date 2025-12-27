鍾明軒歐洲退稅遭拒！店員鬧烏龍「單據打成中國」 1萬多元慘拿不回

鍾明軒在歐洲旅遊時，買的雪衣無法退稅，慘虧1萬多元。圖／翻攝自鍾明軒IG

百萬網紅鍾明軒時常到世界各地旅遊，並拍下影片記錄旅遊的過程，日前他在IG發布一則影片，表示在歐洲旅遊要申請退稅時，竟被告知無法退款，原因是店家把國家代碼輸入成中國，讓他傻眼表示，虧了1萬多元。影片曝光後，引發網友熱議。

百萬網紅鍾明軒日前在IG發布一則影片，表示隔幾天就跟朋友要去日本旅行，因此先行在米蘭購買雪衣，「在歐洲退稅的時候，店家都會跟你拿護照，幫你辦理那個退稅的程序」，沒想到在機場要退稅時，卻被機場人員告知不能退款，讓他相當傻眼。

鍾明軒接著說，「大家真的不要太相信歐洲人的辦事能力」，因為退稅時每個國家的代碼不同，台灣的代碼是158，中國的代碼是156，店家誤把鍾明軒的國家代碼打成156，因此沒辦法退稅，讓鍾明軒虧損1萬多元。對此，機場人員給出的解決方案，是必須在三個月內回到米蘭的原商店，要求店員重開一張單子。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人留言寫下，「不可能那麼無語的事情」、「哇有夠無言…真是暈倒」、「確實如此，所以我都會超級注意一下」、「義大利人真的會搞錯，上次在米蘭也是填錯單子」、「我也發生過，可以立馬打給店家重新email一個新的退稅證明可以解決」、「我的天哪」。



