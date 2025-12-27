鍾明軒歐洲退稅「被寫成中國代碼」 原地大生氣：1萬元飛了

鍾明軒退稅遇到狀況，直接損失1萬元台幣。翻攝Instagram @big_star_ken

網紅鍾明軒近期前往歐洲旅遊，在當地購買了知名品牌的雪衣，準備為之後的日本滑雪行程做準備。不料，在回程辦理退稅時，竟因為店家的一項作業疏失，導致他無法順利領回退稅金，讓他氣得在機場錄製影片提醒粉絲：「在歐洲旅行一萬多塊直接飛，原地學到教訓。」

國家代碼填錯致退稅受阻

鍾明軒在影片中透露，他在歐洲購買了名牌雪衣，金額達一萬多塊台幣。在辦理退稅手續時，店家雖然拿了他的護照進行登記，卻在輸入資料時發生了關鍵錯誤。他指出，退稅單上台灣的代碼應為「158」，但店員卻誤填成中國的代碼「156」，導致他在機場辦理手續時被告知無法退款。

補救方案困難重重

面對這突如其來的狀況，鍾明軒在機場感到十分憤怒與無奈。他詢問櫃檯是否有補救機會，對方回覆若要重新辦理，必須在三個月內親自回到「原商店」請店家重開單據，且不能在其他分店處理。這對於即將搭機離開的旅人來說，幾乎是不可能的任務，讓他崩潰直呼：「一萬多塊台幣拿不回來，原地先大生氣。」

呼籲旅客務必親自核對

鍾明軒藉由自身的慘痛經驗呼籲所有同學，在歐洲旅遊購物時，千萬不要過於相信當地人的辦事能力。他強調，即使店員看著你的護照在打字，也一定要在拿到單據的第一時間親自確認代碼是否為「158」。否則一旦離開商店到達機場，即便手握單據，也可能面臨退稅無門的窘境。

鍾明軒發文全文。翻攝Instagram @big_star_ken



