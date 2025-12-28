鍾明軒氣「被當中國人」退稅遭拒！他笑了：全世界最沒資格

娛樂中心／綜合報導

百萬YouTuber鍾明軒經常到世界各地旅遊，近日他在IG分享，去歐洲旅遊申請退稅時被告知「無法退款」，原因是店家將資料填成中國的代碼「156」，而不是台灣的代碼「158」，讓他無法退稅。對此，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也狠酸「全世界最沒資格講別人把你當成Chinese的就是鍾明軒」。

杜承哲曬出截圖，一篇Threads文章中提到鍾明軒的退稅飛了，文末也嘲諷「求仁得仁，有什麼好氣的」，引來鍾明軒本人回應「好的，32:0」，此舉讓杜承哲發文寫下「要怎麼被人發現自己沒料又惱羞成怒呢？像鍾明軒這樣回應就可以了」。

店家將資料填成中國的代碼「156」，導致鍾明軒無法退稅。（圖／翻攝自鍾明軒IG）

杜承哲也在留言補充，「這種人走路自己踩進水溝也會喊32:0的，全世界都在跟他作對啦，哎唷秀秀好可憐，水溝壞壞這樣可以嗎？」，他也回顧鍾明軒先前言論「我出國怕人家不知道Taiwan，所以會講自己Chinese」，結果如今為了退稅一事又不想被誤認為中國人，令杜承哲不解「全世界最沒資格講別人把你當成Chinese的就是鍾明軒啊」

據了解，鍾明軒聲稱，店家在國家代碼那欄輸入錯誤代碼，無奈說：「大家真的不要太相信歐洲人的辦事能力。」因為每個國家的退稅代碼不同，台灣代碼是158、而中國代碼是156，店家卻將資料填成中國的代碼「156」，害他無法退稅，直接虧損1萬多塊台幣。

鍾明軒表示，機場提供的解決方式，要他3個月內回到米蘭原商店，請店家重開一張單據，相當麻煩。鍾明軒也提醒，在歐洲購物退稅時，店員看著護照打字，一定要確認對方輸入的是否為正確資訊。

