鍾明軒消失10天找不到人！手機訊息全失聯 最後發文盼能找到下一步

娛樂中心／綜合報導

網紅鍾明軒今在社群發布限時動態，宣布自己將消失 10 天，前往參加「十日內觀」課程。他透露，這段期間將完全與外界斷聯，包括不能使用手機、不能閱讀、不能寫字、不能做筆記，也不能與任何人交談，形同暫時從人間蒸發，只剩與自己相處。

鍾明軒將參加十日內觀。（圖／翻攝自鍾明軒IG)

他曬出整理行李的照片，並寫下參加內觀修行的心情，提到在為期十天的閉關中，所有行動都必須遵守既定規範，不只生活節奏受到約束，連「念頭也無法隨心所欲地逃跑」。對他而言，這是一次全然回到內在的旅程。

鍾明軒坦言，這次的十日內觀對自己是一種「重新校準」的機會，他也期待能在沉默與靜坐中，聽見心裡最真實的聲音。他寫下：「終於可以好好觀察那內心的聲音，我希望它會變得越來越清晰，清晰到能告訴我，下一步該往哪裡走。」消息一出，粉絲紛紛留言替他加油，也表示期待十天後的他帶回更多沉澱後的洞察與力量。

