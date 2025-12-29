鍾明軒退稅單被填成「中國」遭網嘲諷 陳沂不忍：抹紅沒必要

鍾明軒（左）遭網友嘲諷，好友陳沂（右）力挺。（翻攝自鍾明軒IG、陳沂臉書）

網紅鍾明軒日前赴歐洲旅遊購物，原要辦理退稅，卻因店家將退稅單上的國家代碼誤填成「中國」，直到在機場才被告知無法申請退稅，損失逾萬元，他拍片提醒他人，卻引來部分網友冷嘲熱諷留言：「你不就是中國美人嗎？」對此，陳沂發文力挺，認為他僅是單純分享經驗，沒必要過度抹紅。

鍾明軒日前拍片分享歐洲旅遊經驗，提到自己購買雪衣後，持退稅單在機場辦理退稅時，卻被告知無法退稅，這才發現是店員將退稅單上的國家代碼誤植為「中國」，導致他實際損失超過1萬元，他直呼：「原地先大生氣。」

未料影片曝光後，部分網友將事件延伸至政治立場，嘲諷鍾明軒「你不就是中國美人嗎？」、「祖國美人的迴力鏢」；對此，陳沂在社群發文指出，任何人遇到被誤植的事都難免感到不滿，鍾明軒只是單純分享自身經驗，避免他人遇到相同情況，「那些抹紅鍾明軒的人真的沒必要」。

陳沂也提及，鍾明軒在中國具有相當人氣，走在路上會被認出來並被包圍拍照，且不僅中國人，幾乎華語系國家都有遊客認出他，粉絲喜歡的是他對生活的分享，而非政治傾向，甚至因他的關係對台灣有好印象，紛紛表示想來台灣旅遊，「難道也要說台灣給他錢大外宣？」





