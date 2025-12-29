鍾明軒退稅爭議引網戰！陳沂逆風發文：抹紅沒必要

娛樂中心／饒婉馨報導

網紅鍾明軒近年來密集赴中，引發網友熱議。他26日在網路發出影片，表示因為店家打錯國家代碼，造成他遊歐辦退稅被拒絕，讓他相當不爽，不少網友趁機嘲諷「你不就是中國美人嗎」；然而，陳沂於28日在臉書逆風發文替鍾明軒平反。





鍾明軒遊歐退稅爭議遭網抹紅…陳沂逆風平反：也要說台灣給他錢大外宣？

鍾明軒退稅爭議被炎上，網紅陳沂逆風發文挺好友。（圖／翻攝自鍾明軒IG、陳沂臉書）





網紅陳沂針對自封「國際美人」的鍾明軒近期因遊歐退稅引發的爭議，於28日晚間在臉書發文逆風平反。陳沂指出，鍾明軒拍攝影片只是經驗分享，提醒大眾注意退稅細節，卻遭部分網友酸言冷語「不是想當祖國美人嗎？不能退稅才在那邊叫」、「自稱是Chinese才被弄錯，活該」等言論。對此，陳沂直言，「我想任何人遇到這種被誤植的事都會不爽吧？尤其到機場發現不能退，但也只能怪自己不知道代碼這樣的細節，沒有檢查清楚」，但其拍片舉動實則能避免他人重蹈覆轍，她認為「那些抹紅鍾明軒的人真的沒必要」。

陳沂透露鍾明軒其實是非常照顧人的朋友，而且超級準時。（圖／翻攝自陳沂臉書）





此外，陳沂也在文中透露，日前曾與鍾明軒赴中國遊玩並體驗密室逃脫，親眼見證他在當地的超高人氣，更強調「不只中國人，幾乎華語系國家都有遊客認出他，而且是很喜歡他的，我們因為他還被打折，吃飯時有粉絲透過店員偷偷塞小紙條給他表白」，甚至連她都問過鍾明軒本人為什麼這麼紅；鍾明軒則回應，因為自己的影片會被人搬運到抖音，帳號也不是自己經營的，但搬運的粉絲還會禮貌地告知，且有些人會翻牆來看他的油管。陳沂對此分析，若鍾明軒真想賺取「紅錢」，直接在當地發展完全沒問題，並強調粉絲喜愛的是他的生活分享而非政治傾向，且不少人因他而對台灣產生好感，甚至表達來台旅遊意願，最後更反問「難道也要說台灣給他錢大外宣？」。文章曝光後，陳沂加碼在留言區爆料「鍾明軒是非常照顧人的朋友」，他跟一個年輕人跟我們整團中年人出去，全程都是他在照顧大家，幫忙點餐叫車，等待時間還去買飲料給大家喝，而且超級準時。





原文出處：鍾明軒遊歐退稅爭議掀網論戰…陳沂逆風PO文平反：抹紅真的沒必要

