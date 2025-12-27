鍾明軒退稅一原因卡關！逾萬元放水流 業內專家幫分析

鍾明軒在歐洲遇到退不瞭稅的情況。（圖／截圖自鍾明軒reels）

網紅鍾明軒在米蘭購買頂級雪衣後遭遇退稅困境，原因竟是退稅單上的國碼被誤植為中國大陸代碼「156」，而非台灣的「158」，導致機場拒絕為他辦理退稅，損失高達台幣一萬多元。這起事件被旅行業者視為個案，但也藉此提醒年底出國人潮眾多的民眾，若要在機場辦理退稅，務必提前抵達並多預留時間，以避免類似問題發生時來不及處理。

YouTuber鍾明軒在義大利米蘭旅遊期間，購買了一件頂級雪衣準備之後與朋友去日本使用。然而當他在機場準備離境並辦理退稅時，卻被告知無法獲得退款。經查看退稅單據，鍾明軒發現問題出在國家代碼上：台灣代碼應為「158」，但單據上卻誤植為中國大陸的「156」代碼。這個錯誤導致他無法當場解決問題，必須回到原商店重新申請退稅單據，且必須在三個月內完成，讓他直呼「原地先哭」。

對於這種情況，旅行社總經理陳健欽表示，現今多數商家都採用掃描條碼系統處理退稅資料，手動輸入錯誤的情況應屬罕見。他推測可能是該店家尚未完全使用電腦連線模式，才會出現這種錯誤。陳健欽強調，年底及過年期間出國人潮眾多，建議民眾在辦理退稅前，最好自行多做一道檢查程序。

針對機場退稅流程，陳健欽特別提醒，某些國家規定必須在機場才能辦理退稅，且海關有時會抽查旅客行李。若行李已完成托運或旅客已登機，就無法完成退稅程序。為避免類似問題，他建議民眾至少應預留一個小時辦理退稅，若原本計劃飛機起飛前兩小時到機場，考慮到退稅因素，最好提前到三小時。

陳健欽也提到，如果退稅金額相當可觀，更應該預留充足時間處理。否則一旦被人潮卡住或遇到其他問題，可能只能將應退的稅金當作「貢獻」了。這次鍾明軒的經驗也提醒所有準備出國的民眾，在處理退稅事宜時要更加謹慎。

