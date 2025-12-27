鍾明軒遊歐掏台灣護照！退稅單「寫CHINA」被拒了

娛樂中心／李汶臻報導

自封「國際美人」網紅鍾明軒近年來密集飛往中國旅遊，連番公開發表爭議言論，引發外界熱議。他12月27日在IG上傳最新影片，透露自己日前離開歐洲機場、準備申請退稅款時，竟被告知「無法退款」，讓他慘賠一萬多塊。而他實際詢問海關後，才發現背後原因竟與「中國」有關，讓他當下超無言。

網紅YTR鍾明軒近年因愛台態度鬼轉、頻頻拍片大讚中國，加上在八炯紀錄片被黨媒社長點名，遭質疑收中共錢幫「統戰」等，引發外界關注。面對外界質疑，鍾明軒多次強硬否認，但動向持續受到矚目。鍾明軒27日透過IG上傳最新短影音，內容透露自己在旅歐期間，購買某知名戶外品牌的雪衣。他特別強調，自己當下有出示護照給店家辦理退稅手續。豈料，他回程時抵達機場櫃檯，拿著藍色信封準備申請退稅款時，竟被當場拒絕受理。

鍾明軒「出示台灣護照」遊歐辦退稅遭拒！追出真相「CHINA」惹禍

鍾明軒遊歐期間，到機場準備申請退稅款，竟被告知「無法退款」，原因曝光。（圖／翻攝自IG@鍾明軒）





鍾明軒進一步追問後得知，被拒絕退稅的原因其實是歐洲店家把國家代碼一欄填錯。鍾明軒在影片中表示，每個國家的退稅代碼不同，台灣代碼是「158」，中國代碼是「156」；而歐洲店家因將資料填成中國的代碼「156」，害他無法退稅，直接虧損1萬多塊新台幣，讓他無奈地說：「大家真的不要太相信歐洲人的辦事能力」。





鍾明軒「出示台灣護照」遊歐辦退稅遭拒，原因是店員將退稅代碼輸錯。（圖／翻攝自IG@鍾明軒）





至於解決方式，鍾明軒透露機場建議他3個月內回到米蘭原店家，請對方重開一張單據，相當麻煩。貼文曝光，引起網友熱烈討論並留言：「甚至護照都給了」、「國籍寫錯吧，要寫TAIWAN，不是CHINA」、「之前跟團導遊再三提醒，只要有人買東西要退稅，他一定都會檢查大家的單子，看來打錯是日常呢」。

