鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員烏龍「單據竟打成中國」 慘虧破萬爆氣了

娛樂中心／施郁韻報導

自詡是「國際美人」的百萬網紅鍾明軒，近年來時常到世界各地旅遊，活躍於社群平台，沒想到他發文表示，在歐洲旅遊期間購買雪衣，到機場準備申請退稅款時，竟被告知「無法退款」，烏龍理由讓他超傻眼。

鍾明軒在IG發出一段影片，提到自己過幾天要與朋友前往日本旅行，因此在米蘭購入始祖鳥雪衣，按照正常程序在店家辦理退稅，沒想到要搭機時，到機場申請退稅款，竟被告知「無法退款」，讓他十分傻眼。

店家在國家代碼那欄輸入錯誤代碼，填成中國的代碼「156」。（圖／翻攝自鍾明軒IG）

鍾明軒得知，店家在國家代碼那欄輸入錯誤代碼，無奈說：「大家真的不要太相信歐洲人的辦事能力。」因為每個國家的退稅代碼不同，台灣代碼是158、而中國代碼是156，店家卻將資料填成中國的代碼「156」，害他無法退稅，直接虧損1萬多塊台幣。

鍾明軒表示，機場提供的解決方式，要他3個月內回到米蘭原商店，請店家重開一張單據，相當麻煩。鍾明軒也提醒，在歐洲購物退稅時，店員看著護照打字，一定要確認對方輸入的是否為正確資訊。

貼文一出，引起網友熱烈討論，有網友表示：「剛好人也在歐洲，立馬看退稅單好險是158，學到了。」、「謝謝你告訴我們，學到了。」、「無語欸，下次真的需要檢查了。」還有網友留言分享，「之前跟團導遊再三提醒，只要有人買東西要退稅，他一定都會檢查大家的單子，看來打錯是日常呢。」

