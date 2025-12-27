鍾明軒遊歐退稅遭拒 竟是店員「單據打錯代碼」上萬飛了

網紅鍾明軒在影片中透露自己歐洲退稅遭拒的慘痛經歷，因店家輸入錯誤代碼導致一萬多元台幣退稅款無法領回。他藉此提醒台灣旅客，即使店員看著護照輸入資料，也務必確認對方填入的是台灣代碼「158」而非大陸代碼「156」，否則將面臨舟車勞頓回原店補救的麻煩。

網紅鍾明軒無奈表示因店家輸入錯誤代碼導致一萬多元台幣退稅款無法領回 。（圖／翻攝自 鍾明軒IG ）

鍾明軒26日上傳影片分享，他為了即將前往日本度假的行程，特地在歐洲旅遊期間購入始祖鳥雪衣。結帳時他依照程序出示護照辦理退稅手續，原以為一切順利，未料抵達機場退稅櫃檯時卻被拒絕受理，讓他當場錯愕不已。

經過詢問後才發現原來是歐洲店家在輸入退稅資料時發生失誤。台灣的正確退稅代碼為「158」，但店員卻誤填成大陸的「156」，造成系統無法核實身分，導致退稅程序完全無法進行。鍾明軒無奈表示，這次經驗讓他深刻體會到不該過度信任歐洲人的辦事能力。

鍾明軒提醒準備到歐洲購物的台灣民眾，把護照交給店家處理退稅時要特別注意 。（圖／翻攝自 鍾明軒IG ）

面對退稅遭拒的狀況，機場櫃檯人員提供的解決方案是，必須在三個月內親自返回米蘭原商店，攜帶單據請店家重新開立正確的退稅單據。然而對於已經規劃好日本行程的鍾明軒而言，為了這筆退稅款再飛一趟歐洲根本不切實際，等同於這筆錢已經追不回來。

鍾明軒強調，這次損失超過一萬元的教訓讓他氣到很想原地大哭一場。他特別提醒準備到歐洲購物的台灣民眾，把護照交給店家處理退稅時，整個過程都要在旁仔細監看。就算店員正盯著護照在電腦上輸入文字，也必須主動向對方確認輸入的代碼是否為「158」，才能避免後續補救程序既費時又麻煩的窘境，確保戰利品能順利享有退稅優惠。

