鍾明軒遊歐「單據被填中國」無法退稅 作家列「2可能」酸：還覺得ROC很讚嗎？

鍾明軒遊歐「單據被填中國」無法退稅。（翻攝自鍾明軒IG）

鍾明軒昨（26）日分享一段影片，他在歐洲旅遊時，購買了一件始祖鳥雪衣，並且在店內辦好退稅手續，卻沒想到在機場辦理最後一步時，竟然被宣告「無法退款」，原因是因為對方填成了中國代碼156，讓他瞬間損失1萬多元的台幣。對此，作家謝知橋也發文酸，「現在還覺得繼續抱著那個ROC很讚嗎」？

謝知橋指出，鍾明軒去義大利玩，買了始祖鳥外套，結果店員把退稅單的國家Key成「China」，導致機場拒絕為他辦理退稅，他因此發文抱怨直呼想哭，還順便責怪歐洲人辦事能力。

​謝知橋也解釋，這感覺就很像鄰居叫做「玉子燒」，你卻硬要在自家門牌上掛「王子嬈」，然後一直怪外國籍的郵差搞混一樣，「直接叫做台灣不香嗎」？

​謝知橋覺得有2個可能，一個就是店員看到護照上面的 Republic of China 就以為是 China。雖然很多店家都已經用電腦處理，不過的確有些還是人工輸入，因此出現這個問題。

​另一個可能，謝知橋說，就是鍾明軒在店裡面表現得很像中國人，所以店員就直接輸入China，但這也沒什麼好抱怨，畢竟鍾明軒之前說在國外講Taiwan 沒人知道，所以他會講Chinese，結果不過是如他所願。

「但不管是哪個原因，現在還覺得繼續抱著那個ROC很讚嗎？呵呵」，謝知橋也提醒民眾，「出國玩都要檢查一下自己的退稅單有沒有被誤植唷」。

