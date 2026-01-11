鍾明軒開戰！郭昱晴無奈「曾非常喜歡他」 再度澄清家族未賺紅錢

郭昱晴分享曾非常喜歡鍾明軒，並澄清家族無人賺紅錢。翻攝自郭昱晴FB



網紅鍾明軒在網路上分享，去年歐洲購物因被誤認是中國人，以致退稅失敗損失上萬元，心情難免受影響，而民進黨立委郭昱晴為此公開評論說「沒事中國人，有事就台灣人」，兩人就此槓上，鍾明軒回擊郭昱晴全家在中國賺紅錢卻喊抗中保台，而郭今日就拿出先前與鍾明軒的合照道歉說「以前很喜歡你」，但強調鍾的指控不是事實。

鍾明軒先前在網路上分享在歐洲購物退稅失敗的經驗，主要原因是退稅時被誤植中國，不是台灣的緣故，損失超過1萬元，此事在網路討論兩岸之別，又起政治爭論，郭昱晴也說「沒事中國人，有事台灣人」，讓鍾明軒非常不滿，昨日透過影片直接反擊「去哪旅行關你屁事！」，還嗆郭昱晴的老公、家族在中國賺紅錢，成為既得利益者後又回來台灣喊抗中保台，「到底憑什麼啊？立委上任以來會騷擾民眾、網路公審，到底還會什麼？」

廣告 廣告

面對鍾明軒的憤怒，郭昱晴回應時拿出先前和鍾的合照，表示自己曾經很欣賞、喜歡鍾明軒，如果因為「沒事中國人，有事台灣人」的說法讓他不愉快，納自己願意道歉。

郭昱晴話鋒一轉又說，自己去年就已公開說明，「我先生五、六年前任職於一家100% 台資的台灣企業，以專業經理人身分領台灣總公司薪水的人。而短期出差一路被加工成『賺紅錢』，」而鍾明軒更「升級」成「家族在大陸賺紅錢」，讓她感到無奈又荒謬，「老天鵝啊～到底誰可以告訴我，這個連我本人都不知道是否存在的家族成員，到底是誰啦？我實在太好奇了。」強調鍾的指控全憑想像，不是事實。

郭昱晴也說，先前澄清之後收到多位網友道歉，「這也是我選擇再次說明，而不想情緒對罵的原因。公共討論可以有立場，但不該建立在想像出來的『家族』與故事之上。畢竟事實還是最重要的」。

對於兩人網路交戰，網友們在郭昱晴版面上表示，賺錢很正常，「大家沒辦法接受的是，某些人靠著貶低自己國家換取個人利益」、「曾經我也喜歡過他，後來有點偏激了」。

更多太報報導

曹西平靈堂被爆「0藝人到場弔唁」 殯葬業者發聲了

明星夫妻驚傳撞死老人！家屬控訴「跪完就封鎖」只賠12萬 他現身回應

金唱片｜宋仲基「專輯大賞」直送Stray Kids GD隔空拿獎承諾一件事