鍾明軒「歐洲被當中國人」無法退稅慘虧1萬！作家酸：不過是如他所願

娛樂中心／黃韻璇報導

百萬YouTuber鍾明軒經常到世界各地旅遊，近日他在IG分享，自己去歐洲旅遊期間購買雪衣，沒想到去機場準備申請退稅時被告知「無法退款」，原因是店家將資料填成中國的代碼「156」，而不是台灣的代碼「158」，讓他無法退稅。作家謝知橋就開酸，「結果不過是如他所願」、「現在還覺得繼續抱著那個ROC很讚嗎？呵呵」。

鍾明軒在IG發出一段影片，自己在米蘭購入始祖鳥雪衣，按照正常程序在店家辦理退稅，沒想到去機場申請退稅時竟被告知「無法退款」，鍾明軒得知原因，是因為店家在國家代碼那欄輸入錯誤，透露每個國家的退稅代碼不同，台灣代碼是158、而中國代碼是156，然而店家卻將資料填成中國的代碼「156」，害他無法退稅虧損1萬多塊台幣，直呼「大家真的不要太相信歐洲人的辦事能力」。

店家在國家代碼那欄輸入錯誤代碼，填成中國的代碼「156」。（圖／翻攝自鍾明軒IG）

作家謝知橋就分析，認為這種情況有兩種可能，一個就是店員看到護照上面的Republic of China就以為是 China，直言雖然很多店家都已經用電腦處理，不過的確有些還是人工輸入，因此出現這個問題；至於另一個可能，他認為可能就是他在店裡面表現得很像中國人，所以店員就直接輸入 China。

不過謝知橋就開酸，「但這也沒什麼好抱怨，畢竟他之前說在國外講 Taiwan 沒人知道，所以他會講 Chinese，結果不過是如他所願。但不管是哪個原因，現在還覺得繼續抱著那個ROC很讚嗎？呵呵。總之，提醒大家出國玩都要檢查一下自己的退稅單有沒有被誤植」。

