鍾易仲反對農地接收土石方 促興建兒童樂園幫大家圓夢

市議員鍾易仲總質詢處理後營建剩餘土石方回填農地議題，反對農一、農二及農三等優良農地接收土石方。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員鍾易仲廿四日總質詢處理後營建剩餘土石方回填農地議題，反對農一、農二及農三等優良農地接收土石方。

鍾議員指出，根據營建剩餘土石方名詞定義與管理策略，目前處理後七種土全面禁止填埋到農地，另根據國土計畫法將農地分為五類，全面禁止接收營建土石方，強調顧土更要顧地。

鍾議員說，外來物種會侵害原生物種，客土也可能破壞天然原土，農地不是廢土收容場，優良農地B1、良好農地B2及農林山坡地B3為糧食生產核心區，不應開放接收土石方。

廣告 廣告

鍾議員指出，特色公園再多再大，也比不上兒童樂園，三月間曾爭取規劃兒童樂園，獲得陳市長認同，眾多家長及孩子期待陳市長幫大家圓夢。

他說，興建高雄兒童樂園須優先解決土地問題，鳳山中崙農業區及大寮捷運站出口周邊土地，皆符合鄰近市區、交通方便及足夠空間條件，盼陳市長在剩下一年任期內儘速確認計畫。

鍾議員指出，空中鳳城原方案設定指標性六星級飯店，因政治人物好大喜功讓廿五億元投資變便當工廠，亡羊補牢很重要，鳳山火車站再生重要條件為人流，他主張捷運楠梓五甲線應進入鳳山火車站，形成南北交通節點，帶動周邊商圈復甦。陳市長表示，捷運楠梓五甲線為優先路網的一部分，但整體路網檢討須待交通部核定。