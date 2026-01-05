鍾易仲批黃志中棧戀權位 不下台是嚴重傷害衛生局

市議員鍾易仲表示，請衛生局長黃志中放過衛生局，你的離開，是高雄衛生體系浴火重生的開始。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員鍾易仲五日表示，請衛生局長黃志中放過衛生局，你的離開，是高雄衛生體系浴火重生的開始。

鍾易仲批評，面對性侵未成年少女、衛生局遭質疑下達長達半年的「封口令」，衛生局長黃志中臉書發表一千七百卅五字長文，但選擇的不是下台負責，而是固守權位、長篇辯解。辯說隱瞞消息是守護生命，不下台是因為「換人會有空窗期」，簡直荒唐詭辯，為守護官位而胡說八道。

鍾易仲認為，守護生命的機制那麼多，隱瞞消息是唯一選擇？還是保護官位的必要手段？換局長有空窗期更是笑話，行政院長經常在換，市府水利局長剛剛換掉，什麼時候聽說出現政務空窗期？這種講法簡直在侮辱人民的智慧。

鍾易仲說，相反的，黃志中棧戀權位是對衛生局最大的傷害，想留下來擦屁股，只會讓衛生局上吐下瀉情況更嚴重。只是不下臺，各種離譜誇張事件只會越來越多。

鍾易仲指出，從內部霸凌下屬、公立醫院開錯刀，到台灣鯛檢測錯誤，衛生局一再發生重大失誤，卻從未見局長承擔政治責任。每次都高喊勇於負責，結果卻是問題層出不窮、善後一再失敗。