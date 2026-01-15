鍾易仲樂見環保局進駐空中鳳城 鳳山火車站周邊發展將精彩可期

市議員鍾易仲期待環保局確定進駐鳳山空中鳳城，能帶動更多單位與商家進駐，讓空中鳳城真正活化，成為鳳山火車站周邊發展的重要引擎。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

環保局確定進駐鳳山空中鳳城辦公，內部已開始裝潢整理，為空間注入人流與就業動能。市議員鍾易仲十五日期待能拋磚引玉，帶動更多單位與商家進駐，讓空中鳳城真正活化，成為鳳山火車站周邊發展的重要引擎。

鍾易仲表示，鳳山空中鳳城歷經四次招標不順，鐵道局不再委外統包招商，改為依照內部空間結構，自行辦理招商。如今繼空間設為觀光便當工廠之後，環保局部分單位將到這裡辦公，內部已在裝潢改建。

鍾易仲認為，這是正確而必要的做法，也對環保局進駐辦公表示熱烈歡迎。目前位於澄清湖畔的環保局，辦公空間有限，停車不便，部分局處升格後，人員擴編，更加顯得侷促。

鍾易仲指出，環保局進駐空中鳳城不僅能讓原本規劃卻閒置的空間獲得實質利用，更能帶動人流、就業與周邊發展，為空中鳳城注入真正機能與生命力。環保局發揮更大服務效能，空中鳳城有效利用，這是雙贏方案，是空中鳳城的漂亮出擊。

他提到，不久前他到空中鳳城會勘，看到內部空間有很大的發展性，就曾建議主辦單位改變招商模式，自行規劃內部空間、分區招商，這樣才能靈活運用空間，避免空轉。

鍾易仲強調，不只空中鳳城，第八十五期重劃區招商如火如荼進行，曹謹路也已完工通車，紓解交通瓶頸。只要政府不要好大喜功，踏實努力，靈活招商，相信鳳山火車站周邊的發展還是精彩可期。