鍾東錦出招了！向優秀企業家重大喊話

苗栗縣長鍾東錦昨日在臉書宣布重大消息，內政部來函表示同意後龍高鐵產專區可由縣府自行標售，解開了這片精華土地的捆龍索，國際企業在此設立總部或研發中心等再適合不過。他並呼籲優秀的科技業企業家們趕快來苗栗高鐵產專區看看。

苗栗縣長鍾東錦昨日在臉書宣布重大消息。（圖取自鍾東錦臉書）

鍾東錦6日在臉書發文表示，幾十年前山海線交會的竹南火車站，是台鐵北端交會點，加之中港慈裕宮為海線信仰中心，竹南地區的發展盛極一時。幾十年後竹南科學園區崛起，鄰近的頭份商圈林立，頭份交流道下至尚順廣場商業區日漸繁華，如今人口超越苗栗市，成為苗栗第一大城。

廣告 廣告

鍾東錦期盼國際企業能來苗栗高鐵產專區看看，為苗栗帶來新的科技人才，新的發展契機。（圖取自鍾東錦臉書）

「而下一個結構轉型的交通要衝會在哪裡？商業型態的改變會否帶來人口紅利」，鍾東錦直言，後龍高鐵產專區歷經42次流標，這兩塊達7.3公頃的縣有地，位居高鐵特區，46分鐘到台北，23分鐘到桃園，17分鐘到台中，10分鐘到新竹，即便到高雄也只要一個半小時，這已不僅僅是交通便利，而是掌握商業密碼，平衡成本與效率，讓企業投資光速前進，貼地飛行，一出門即可在最短時間內抵達台灣各地都心，而用地取得成本卻遠低於臨近人口密集城市。

鍾東錦強調，內政部來函表示同意產專區可由縣府自行標售，解開了這片精華土地的捆龍索，國際企業在此設立總部或研發中心等再適合不過。鍾東錦最後呼籲「優秀的企業家們，你怎麼還不動心？歡迎你們來苗栗高鐵產專區看看，為我們帶來新的科技人才，新的發展契機，而苗栗縣政府招商的誠意，絕對讓你們滿意」。

延伸閱讀

嗆咳不只是吃飯問題！翁頸部緊繃聲音沙啞 竟是肺癌轉移

4倡議人士闖倫敦塔抗議 朝王室珠寶展示櫃丟甜點遭逮捕

下班未回家！高雄聯結車司機暴斃駕駛座 遠端監控揭悲劇