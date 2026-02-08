鍾東錦向卓榮泰「咬耳朵」 苗栗天花湖水庫拚4月開工

苗栗縣長鍾東錦8日出席鍾氏宗親會祭祖年會時宣布，天花湖水庫案已由經濟部核定並送交行政院審核，日前行政院長卓榮泰訪苗時，他當面向卓院長「咬耳朵」爭取，卓榮泰表示應會予以同意，預計最快可在今年4月動工。鍾東錦強調，天花湖水庫應是台灣最後一座新建水庫，對苗栗發展大矽谷計畫至關重要。

苗栗縣長鍾東錦。（圖／苗栗縣政府）

鍾東錦在向宗親報告縣政願景時回憶，當年前立委徐志榮及前縣長徐耀昌反對興建天花湖水庫，他仗著酒後膽子大，要求兩位大人不要反對，因為天花湖水庫對苗栗只有好處沒有壞處。他批評，因兩位大人反對，支持的議員及代表會也跟著反對，這就是政治上所謂的風行草偃，就像賴清德總統比較愛搞政治，每天的工作就是搞政治，天天鬥爭。

廣告 廣告

鍾東錦表示，他上任後全力推動天花湖水庫，向中央承諾會在地方幫忙推動，中央也配合他的動作。他提醒大家，民國110年頭份市及竹南鎮曾經停水很久，大家都經歷過那段痛苦，因此立委陳朝明全力支持，邱鎮軍雖不支持但答應不會反對。他透露，參選縣長時前往頭屋鄉鳴鳳村拜票，鄉親詢問他對天花湖水庫的看法，他直接闡明水庫土地徵收問題後，在鳴鳳村拿到80％多的選票支持，證明對的政策一定能獲得縣民支持。

苗栗縣長鍾東錦。（圖／苗栗縣政府）

鍾東錦強調，苗栗縣要做大矽谷一定要有充足的水電，縣長及立委要站在縣民的立場，而不是只站在公館鄉福基村一個村的立場。他比喻水庫就是銀行，有水的時候把水存進水庫裡，沒有水的時候把水庫的水拿來灌溉，經過3場說明會後鄉親就答應了。他透露，前些日子卓榮泰來苗栗時，他真的有去咬耳朵，因賴清德總統來訪時隨扈隔離，他沒法跟賴總統咬耳朵，行政院應會核准天花湖水庫興建。

苗栗縣長鍾東錦。（圖／苗栗縣政府）

鍾東錦指出,水庫蓋好後，包括美光、科林開發等國際科技大廠都會來竹南投資。他說這些半導體跟AI產業進駐竹南、銅鑼，是因為苗栗縣不會缺水不會缺電，半導體AI產業真的是吃電跟吃水的怪獸。他舉例台積電在竹南蓋廠，光這一場一天要2萬噸的水，現在花16億元鋪設由鯉魚潭水庫到竹南的輸水幹管。鍾東錦認為縣政建設應該要以多數人的利益為利益，他覺得是對的事情就會堅持跟努力，也希望縣民是理性可以溝通的。

延伸閱讀

苗栗男砍人遭開槍送醫不治 鍾東錦肯定員警沒有錯

影/狂徒末日！苗栗「狠砍員警頭」持刀攻擊男中彈身亡

豐康牧場爆禽流感負責人遭收押 鍾東錦：找到源頭向環保蟑螂宣戰