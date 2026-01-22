鍾東錦哽咽頒苗栗縣獎助學金助弱勢 李文斌憶黑手歲月鍛造夢想 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

114學年度苗栗縣獎助學金頒獎典禮21日在中正堂舉行，苗栗縣長鍾東錦頒獎表揚千位獲獎學生，並表示縣內有許多基金會資助地方學子，也有許多企業想為苗栗教育盡份心力，因此從去年開始開辦全縣性的獎助學金計畫，在企業大力支持之下今年共募得525萬元，今日頒贈500萬元肯定優秀學子的表現及幫助弱勢學生，剩餘金額也將用於相關用途，讓同學們能安心求學、專心發揮潛能。

鍾東錦也哽咽分享，看到苗栗清寒學子在台北打工賺學費、生活費的報導，心裡十分心疼感慨，倘若村里長、老師、校長發現有需要幫助的家庭、孩子一定要通報，縣府公家單位有急難救助等資源，要長期幫助縣府也會連結社會資源，「勿因善小而不為」。他希望各界為無助的孩子伸出一隻手，在大家的溫暖幫助下定可以幫助孩子好好成長。

鍾東錦強調，受獎的同學們表現都相當好，期盼大家勇敢追夢、持續精進並要抱持感恩的心，感謝父母及企業，希望孩子們在大家的支持、愛與關懷之下健康快樂長大勇敢逐夢，讓苗栗充滿溫暖的愛心。

苗栗縣議長李文斌則說明，苗栗縣政府獎助學金計畫的背後是企業界真誠的回饋。他的舅舅亦熱心參與，這不僅僅是數字，更是企業對苗栗下一代的託付，教育是共創雙贏，不是單向給予，而是雙向奔赴。

李文斌回憶，他從修車廠的「黑手」起步，一雙沾滿油漬的手，半工半讀，磨出堅毅的掌紋，一段段早出晚歸的歲月，鍛造了對夢想的執著。他強調，正因親身經歷過求學路上的艱辛，與沉默的承擔，格外懂得獎助學金，對於學子來說是多麼的重要啊。

李文斌認為，捐贈獎助學金幫助學生，是件非常有意義且美好的事，不僅能減輕學生的經濟負擔，更專注於學業，也是對未來潛力的重要投資。苗栗縣政府今年邁入第二屆獎助學金計畫，在縣長鍾東錦溫暖又堅定的致辭中，看見政策背後的溫度，資源更即時、分配更公平，讓每一筆善款，都精準落在需要的孩子手中，成為他們書桌前那盞不滅的燈，求學路上最穩定的支持力量。

「獎助學金的設立，初衷便是希望同學要相信，你們並不孤單。」李文斌勉勵同學，人生從來都不會是一帆風順，現在也許是早起通學、課後兼職、挑燈夜讀的疲憊，以及家中經濟壓力下的沉默承擔，但社會各界都願意支持學子們展翅高飛。

照片來源：苗栗縣政府提供

