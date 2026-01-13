即時中心／徐子為報導



國民黨籍苗栗縣長鍾東錦日前曾公開放話「中央虧欠苗栗」，總統賴清德今（13）日當面向鍾表示，中央過去10年已補助苗栗2187億元，中央今年預計補助苗縣至少288億元，比去（2025）年還增加25億元，讓苗栗越來越好。





鍾東錦於本月5日曾公開表示，苗栗縣不論上繳稅收、水電供應的貢獻，都遠超不少縣市，但分配稅款反比其他縣市少，中央實在虧欠苗栗太多，他對中央喊話，相關部會應更加重視苗栗。



媒體《自由時報》報導，賴清德與鍾東錦今一起出席苗栗大千健康醫療體系竹南醫院動土典禮，賴致詞時指出，包括後龍鎮、通霄鎮衛生所興建工程，建置泰安、獅潭、南庄原鄉遠距醫療門診，國家衛生研究院「生物製劑擴廠暨戰略平台資源庫興建工程」等，上述項目中央已挹注苗栗58億元「我們這些都做信用的，說到做到」。



賴說，蔡英文任第一任總統時，他時任行政院長，當時苗縣財政困難，連公務員發不出薪水，中央為協助苗栗縣，許多工程建設，地方都不必配合款，由中央全額負擔。從2016年至今10年間，中央已給苗栗總經費達2187億元；今年中央預計補助苗栗縣至少288億元，比去年增加25億元。



賴清德還幽默說到，所以他每次到苗栗，前縣長徐耀昌都會來歡迎他，「同時在我耳邊說他還缺什麼」，並轉頭對鍾東錦說「鍾縣長要學一下啊！你都沒跟我咬耳朵！」



針對賴的打趣發言，鍾東錦回應，他很高興賴跟他開開玩笑，他也當然想跟總統「咬耳朵」爭取經費及建設；不過趁機吐苦水，稱賴「很少來苗栗」，希望賴以後能常來苗縣，讓他有機會「咬咬耳朵」。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／鍾東錦喊「中央虧欠苗栗太多」 賴清德：10年已補助2187億

更多民視新聞報導

輝達台灣總部「星艦」設計恐卡建築法 蔣萬安回應了

又對公視伸黑手？藍白提刪董事延任條款 最快周五闖關三讀

日本北海道外海規模6.2地震！深度僅10公里 最大震度2

