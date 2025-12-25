【論壇中心／綜合報導】苗栗縣長鍾東錦昨（24）日宣布苗栗縣第二名副縣長由前立委、現任民眾黨政策會執行長兼苗栗縣黨部主委賴香伶擔任，不禁讓外界聯想，是否為了2026「藍白合」鋪路，鍾東錦表示「我個人欠柯文哲主席一個人情」，所以第二副縣長人選邀請賴香伶擔任，不過，對於這個消息，民眾黨主席黃國昌表示「看到新聞有點驚訝」，因為當初跟鍾東錦談好，明年3月才會公布，希望不影響相關工作。

台灣醫事法律學會執行長羅浚晅今日在《頭家來開講》節目中指出，一個縣長或市長要找副手，就算考量到藍白合，或是曾經欠人情，通常不會明白講出來，他回顧鍾東錦過去的歷史後，便覺得「不意外」，而至於為什麼黃國昌會嚇一跳，羅浚晅表示，「黃國昌要小心，權力即將被收回」，隨著黃國昌立委任期即將結束，鍾東錦肯定是直接跟柯文哲說「我賣你面子」，而不是答應黃國昌「明年3月再公布」，「誰都清楚，黃國昌能量要沒了，而且鍾東錦沒有把他當成咖」，羅浚晅分析，鍾東錦之所以會將「我欠柯文哲人情」說出來，表示他相當希望繼續連任，不管核心價值，就是要挺柯文哲，這就是走過江湖的人所謂的「義氣」，不過，羅浚晅也呼籲選民要看清楚，鍾東錦縣長這個決定不是用人唯才，而是直接宣示「我還你一次」，真的要讓這樣的地方自治繼續進行嗎？

對於鍾東錦宣布賴香伶任副縣長，民進黨苗栗縣黨部表示，副縣長的人選，重點不在政黨怎麼算、選舉怎麼排，而是能否真的把事情做好、提升縣府施政效率，回應苗栗鄉親的需求。

原文出處：鍾東錦宣布賴香伶任副縣長 醫師指「這人」能量快沒了

