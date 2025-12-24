鍾東錦宣布賴香伶任苗栗副縣長 黃國昌驚訝：說好明年3月才公布

黃國昌回應苗栗「藍白合」。廖瑞祥攝



民黨苗栗縣長鍾東錦今（12/24）日上午宣布，苗栗縣第二名副縣長將由前立委、現任台灣民眾黨政策會執行長兼苗栗縣黨部主委賴香伶出任，消息一出被外界解讀為地方層級的「藍白合」。對此，民眾黨主席黃國昌下午受訪時表示，自己看到新聞也有點驚訝，因為當初跟鍾東錦談好，相關人事安排「明年3月以前才會公布」。

民眾黨下午在兆基文教大樓舉行「作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長」記者會，會後聯訪中，媒體關切賴香伶若出任苗栗縣第二副縣長，是否仍會兼任政策會執行長，以及是否影響民眾黨與國民黨智庫之間的政策對接。黃國昌回應，「賴香伶執行長的部分，我今天看到新聞也有點驚訝。」因當初與鍾東錦已有共識，相關人事規劃將於明年3月對外公布，目的就是避免影響現階段既有工作。

黃國昌進一步說明，鍾東錦確實曾提出邀請，賴香伶本人也有意願，但整體時程在明年3月以前不會有任何實質變動。目前賴香伶仍是民眾黨政策會執行長，她會持續負責2026年地方選舉的共同政見規劃，並在完成民眾黨全國共同政見後，與國民黨智庫進行對接，相關工作將持續進行，不會受到影響。

此外，針對民眾黨中央6位一級主管請辭黨職、準備投入選舉一事，黃國昌表示，這是依照黨既有制度辦理。前主席柯文哲建立的規定，欲投入下屆公職選舉者，須在公職任期開始前一年辭去黨職。黃國昌強調，民眾黨是一個有制度的政黨，即使他作為黨主席有所不捨，也不會因人破壞制度。

黃國昌也指出，這6位卸任的一級主管並無任何特殊待遇，若有意參選，皆須依照規定登記參選，若同一選區出現超過1人登記，仍須進行協調或辦理初選，不會因曾擔任中央黨部主管而有所差別。

