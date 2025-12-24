鍾東錦宣布賴香伶將接苗栗副縣長！黃國昌：看到新聞很驚訝 3月前不會發生

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

苗栗縣長鍾東錦今（24）日宣布，苗栗第二副縣長將由民眾黨政策會執行長賴香伶出任。媒體今天詢問民眾黨主席黃國昌，是否會影響到賴香伶政策會職務？黃國昌回應，自己今天看到新聞有點驚訝，因為當初跟鍾東錦談好，3月才會公布，就是不希望影響過程中的工作，這件事在明年3月前都不會發生，賴香伶會一直持續的把2026地方選舉共同政見、以及在完成民眾黨全國共同政見跟國民黨智庫對接等，這件事情持續在進行當中，不會有任何影響。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌今天出席民眾黨提名嘉義市長人選記者會，會後受訪時被問到，鍾東錦宣布賴香伶將擔任苗栗縣副縣長，那未來是否會兼任政策會職務？由於政策會是負責跟國民黨對接窗口，包括國民帳戶也是政策會與國民黨智庫提出，倘若人選更動，會不會影響與國民黨政策合作？另外，今天除了徵召張啓楷以外，民眾黨中央黨部有6人請辭並投入議員選舉，今天中央委員會有無討論這6個職缺由誰遞補？

對此，黃國昌回應，賴香伶的新聞，他今天看到新聞也有點驚訝，因為當初跟鍾東錦談好，3月才會公布，就是不希望影響工作，這件事情可以跟大家說明，鍾東錦縣長有提出這樣的邀請，而賴香伶執行長基本上也有這樣的意願，但是整件事情在3月以前都不會發生。

黃國昌說，賴香伶目前還是民眾黨政策會執行長，會一直持續把2026地方選舉共同政見，以及在完成民眾黨全國共同政見之後、跟國民黨智庫對接，這件事情持續在進行當中，不會有任何影響。

黃國昌說，至於6位民眾黨優秀一級主管，依照黨的制度，在下一屆公職任期開始一年以前辭掉，這是柯文哲主席留下的制度，民眾黨是有制度的政黨，他作為黨主席，有再多的不捨，也不會讓他們破壞這個制度。而接下來這些一級主管也沒有任何特別待遇，要投入選舉就按照規定登記，若有一人以上就要辦協調，協調完就是要初選，不會因為曾經擔任中央黨部一級主管而有任何差別待遇。



