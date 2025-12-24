鍾東錦就職三周年報告施政成果

苗栗縣長鍾東錦就職三周年感謝各界的支持並公布第二副縣長人選賴香伶。（記者江乾松攝）

苗栗縣長鍾東錦就職滿三周年，任內貫徹「觀光科技新都心」的施政主軸，帶領縣府團隊攜手並進昨（二十四）日向鄉親報告施政成果及未來展望，強調「成功就是日復一日點滴努力的累積」，未來將持續帶領縣府團隊以行動落實縣政藍圖，以決心開創璀璨新局；縣長並公布第二位副縣長人選將由民眾黨苗栗縣黨部主委賴香伶擔任，未來將與副縣長邱俐俐、賴香伶及秘書長陳斌山共同努力讓苗栗成為企業深耕投資、旅客觀光首選、縣民安身立命的宜居城市。

鍾東錦縣長就職三周年昨在苗栗巨蛋體育館盛大舉辦，在苗栗縣原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團、新樂舞舞團精采演出下揭開序幕，縣長鍾東錦與夫人陳美琦、女兒鍾可可帶領副縣長邱俐俐、縣府秘書長陳斌山及縣府團隊進場，前縣長徐耀昌、立委陳超明、邱鎮軍、民眾黨苗栗黨部主委賴香伶、副議長張淑芬、各選區議員、鄉鎮市長、代表會主席、農漁會三巨頭、醫院、金融機構、工商企業、機關、勞工、觀光團體、協會等人，共同欣賞施政影片見證縣長上任三年來的施政成果。

鍾東錦感謝鄉親對縣政的支持與鼓勵，以及立委陳超明、邱鎮軍、議長李文斌、副議長張淑芬、所有議員先進的監督指教，還有各鄉鎮市長的通力合作，讓苗栗正一步一腳印走在正確、進步的道路上，有大家作為後盾，讓縣府團隊在推動各項建設時更有信心，帶領苗栗持續向前。

鍾東錦表示，呼應「觀光科技新都心」的施政主軸，三年來規畫完整的配套，也投入相當大的心力，從前縣長徐耀昌任內招商躍進，還有建設鞏固、觀光升級、農業優化、教育精進、醫療照顧、族群共榮到青年扶持，每一項都是大家共同努力的成果。