鍾東錦批中央虧欠苗栗

苗栗縣運動好手近四個月在各項賽事中屢獲佳績，縣長鍾東錦上午接見表揚績優選手與教練。（記者謝國金攝）

記者謝國金∕苗栗報導

苗栗縣運動好手近四個月在各項賽事中屢獲佳績，縣長鍾東錦五日上午接見表揚績優選手與教練一八八人，共頒發一０四萬餘元獎勵金。典禮上，鍾東錦提到教育部一紙公文就表示將不再補助苗栗學校教室新建的經費，讓他很火大，痛批中央在教育與醫療虧欠苗栗。

縣府教育處長葉芯慧表示，接受表揚的績優選手和教練是從一一四年九月至十二月期間南征北討，涵蓋田徑、跆拳、柔道、空手道、角力、躲避球、舞蹈、排球及競技疊杯等九種運動項目，累計贏得一一六面獎牌凱旋歸來；縣府今年預計再編列二千八百萬元獎勵金，以鼓勵這些為台灣也為苗栗爭光的優秀選手和教練。

鍾東錦表示，教育部來文表示，由於牽涉財劃法相關條文，後續對於地方政府爭取新建教室的經費將不再補助，看到這份公文他嚇了一跳，也非常火大！中央連苗栗縣在財劃法的財政分級都弄不清楚。

鍾東錦說，苗栗縣上繳稅款多、分配到的額度卻比屏東、嘉義更少，明顯被被虧待；在醫療品質方面，他希望在苗栗的北、中、南都有高醫療水準的醫療院所「強強聯合」，但部立醫院重症和癌症大樓卻延宕五年，醫療品質偏弱，衛福部有責任和義務專案輔導加速升級；在教育領域方面，縣內沒有讓學子嚮往、羨慕的高中和大專院校，也令人不可思議。