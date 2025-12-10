鍾東錦批中央 故意讓地方跳腳

《財劃法》風波未歇！苗栗縣長鍾東錦10日直指，縣府的統籌分配稅款並未增加很多，中央就是一種政治戰術，讓本來中央要付的人事費用完全不付，全部丟給地方，故意讓地方政府反彈。台北市副市長李四川也提醒，除了錢要說清楚，中央與地方的「事權」分配也很重要。

鍾東錦昨在縣議會審總預算時答詢表示，民國115年縣府總預算是先編的，然後要等中央配合款下來，結果縣府已增加好幾千萬，沒想到中央這麼狠心，一刀砍太深，預算少那麼多，所有中央要預付的人事費用全部被砍掉了。

鍾東錦直接點明，大家很清楚現在中央的想法，是要故意讓地方政府反彈。《財劃法》當然要協商，但國民黨提出的時間剛好是中央在搞大罷免，所以中央不願意談，這是政治因素。

鍾東錦強調，中央其實就是用一種政治戰術，就是故意要讓地方政府跳腳，縣府的統籌分配稅款其實並沒有增加很多，本來中央要付的人事費用完全不付，現在全部丟給地方政府。

李四川昨說，中央和地方因《財劃法》吵得很僵，他之前代表北市府參加行政院會，院長卓榮泰、財政部長莊翠雲都以為他要來吵架的，但他只跟卓揆說「餅就這麼大，被割的不高興，拿到的也不高興。」除了錢怎麼分應該說明清楚，中央與地方的「事權」如何分配也相當重要。

李四川舉例，有企業家要捐給台北市1000棵櫻花，希望能種在基隆河沿岸，但礙於《水利法》規範，在特定地點種樹「要死一棵樹才能再種一棵」，他也以此跟卓揆說，是不是可以修法將「事權」下放給地方政府，這樣市民就不用搭飛機到日本，在台北就可以賞櫻。