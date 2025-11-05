鍾東錦指示各局處提安居方案應高房價 陳光軒籲：積極推社宅 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

近年房價高漲，即使房市進入盤整期，相較疫情前仍漲幅不少，其中，苗栗縣漲幅為中部5縣市最高。苗栗縣長鍾東錦表示，為協助縣民「買得起、住得安」，現指示工商、社會、勞青、地政、財政等局處研擬相關安居具體行動方案，不被外來投資壓縮生活空間。

據實價登錄資料顯示，苗栗縣2025年第1季平均房價較3年前上漲27.2％，為中部5縣市漲幅最高。房價上升主因包括台積電及竹科外溢投資、五揚高架延伸及桃竹苗大矽谷畫等交通建設推進、建案推案踴躍等。

廣告 廣告

苗栗縣政府表示，房價漲幅高，雖顯示苗縣發展潛力強勁，亦反應在地青年及首購族壓力升高，縣長已指示工商、社會、勞青、地政及財政等局處，儘速研擬相關安居具體行動方案，以協助縣民「買得起、住得安」，不被外來投資壓縮生活空間。

「推動社宅要積極！」縣議員陳光軒認為，目前房價高的區域落在頭份跟竹南已是趨勢，受惠產業發展，打房、抑制都不容易，縣府反而應推動社會住宅。他指出，內政部推動社宅行之有年，但去年內政部長劉世芳針對各縣市社宅規劃進行報告，苗栗縣不僅比例較其他縣市低，也非苗栗縣施政重點。

陳光軒表示，社宅讓年輕人能擁有相對便宜的房子，但目前苗栗縣僅有在苗栗市有「明駝好室」，不僅進度比較緩慢，且也未在熱門的竹南、頭份。他呼籲縣府在推社會住宅的部分要加油，應盤點縣內土地，與中央攜手實踐更多針對年輕人的政策。

照片來源：苗栗縣政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

全面防堵非洲豬瘟 黃健豪：該負責就要負責

苗栗市庫增浮2億餘破虧空謠言 余文忠：感謝社會各界「共好」力量

【文章轉載請註明出處】