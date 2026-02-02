鍾東錦探視三義換肺家庭 憶及礦工父塵肺病過往感同身受

▲苗栗縣長鍾東錦探訪三義等待換肺鄉親，呼籲社會善心人士伸出援手讓傅家度過難關。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣長鍾東錦今天到三義鄉探視因病陷入困境的傅姓家庭，除致贈年節關懷金、禮盒及喜氣春聯，並特別準備理財書籍勉勵目前就讀國中的2個孩子。鍾東錦表示，傅先生在等候肺臟移植手術，需龐大醫療費用，且家中有年邁雙親和2名幼子，目前只靠太太在工廠上班賺錢勉強維持家計，呼籲社會善心人士伸出援手幫忙，讓傅家可以度過難關。

縣府社會處指出，三義鄉勝興村傅家原為三代同堂的核心家庭，傅先生5年前健檢發現肺部纖維化症狀，初期仍堅守工作崗位，直至113年 9 月因身體不堪負荷辦理退休。

社會處表示，傅先生114年7月病情惡化入住加護病房，目前需 24小時依賴氧氣設備才可正常維持身體功能，雖已登記等候肺臟移植，但漫長的等待，龐大的醫療開銷及家中經濟重擔，讓一家人備感壓力。縣府社會處獲報後，立即啟動社會救助機制，除提供一次性急難救助金外，亦協助取得福利身分，減輕其醫療負擔。

縣長鍾東錦得知訊息，上午由縣府社會處長張國棟、三義鄉長呂明忠、代表會主席林盈富夫人、縣議員黎尚安、黃芳椿等人陪同前往傅家關懷。一行人分別帶來白米、麵條、罐頭、餅乾等生活用品，希望傅家可以安心過年。

鍾東錦縣長也代表縣府致贈1萬元年節關懷金，並帶來「小狗錢錢」和「致富心態」2本理財書籍送給2個孩子，勉勵他們透過勤學改變命運，更要廣泛吸收不同領域知識，從小建立正確的金錢觀與理財觀，為未來的人生打下堅實基礎。

目前分別就讀國中3年級和1年級的兄弟倆，知道縣長要來家裡探望，特地將寫下心情和感言的卡片交給縣長，謝謝大家來給他們家加油打氣，鍾東錦也立刻給小兄弟一個深深的擁抱，場面相當溫馨。

鍾東錦隨後由家屬陪同探望臥病的傅先生，他稍後感慨表示，自己心情相當複雜，也讓他回想起自己父親因從事礦工職業染上塵肺病，從生病到往生的過程真的相當辛苦，也很需要社會的幫忙。

鍾東錦表示，傅先生在等候肺臟移植手術，需龐大醫療費用，且家中有年邁雙親和2名幼子，目前只靠太太在工廠上班賺錢勉強維持家計，全家陷入愁雲慘霧之中，呼籲社會善心人士伸出援手幫忙，讓傅家可以度過難關。鍾縣長也指示社會處及衛生局要盡力協助傅先生的就醫看病，並祝福傅先生換肺手術可以順利，找回燦爛的人生。