鍾東錦昔涉傷害致死案 陳水扁憶當年：曾經是他的辯護律師

台北市 / 林李翰 綜合報導

前總統陳水扁今（14）日發文透露，苗栗縣長鍾東錦涉嫌「傷害致死案」，當年他跟好友在台北市錦州街一起吃宵夜，分坐兩桌，隔鄰不認識的已醉酒年輕人過來摸其中一位小姐，引起公憤，繼而打群架，導致該醉男頭部不慎碰到桌子意外死亡，並說「阿扁是鍾東錦的辯護律師」，改悔向上的故事也蠻勵志的。

鍾東錦近日拜會前總統陳水扁，陳水扁今日發文表示，他專程到台南耘非凡感謝阿扁在出任立委前還可以執行律師業務，為他涉及的傷害致死案件辯護。

陳水扁憶當年，約40年前，鍾東錦年輕氣盛，由於跟好友在台北市錦州街一起吃宵夜，分坐兩桌，隔鄰不認識的已醉酒年輕人過來摸其中一位小姐，引起公憤，繼而打群架，導致該醉男頭部不慎碰到桌子意外死亡。後來阿扁參選，鍾東錦多少也有幫忙。

最後，陳水扁提到，《有夢上水》的節目如果沒停掉，鍾縣長改悔向上的故事也蠻勵志的。鍾縣長還透露2022年的縣長選舉，民進黨中央黨部秘書長曾找他談合作的可能性，他說如果民進黨的候選人可以當選，他繼續當議長也不錯，選後他再退出國民黨，就沒有2026他代表國民黨的藍綠對決。

