鍾東錦會勘頭份信義路690巷路口改善工程 拍板加大彎口但水圳不加蓋

▲縣長會勘頭份信義路690巷及幼英街路口改善工程。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣長鍾東錦今天會勘頭份市信義路690巷2弄與幼英街路口改善工程，同意加大交會路口轉彎曲率及空間，但水圳不加蓋，他指示縣府交通工務處妥善規劃，盡速在農曆年後動工，給里民和鄉親更安全、順暢的交通。

頭份市信義路690巷2弄路幅不到4米，且與幼英街交會路口因雷公埤水圳經過，造成車輛會車、轉向困難，影響車輛進出，地方建議將旁邊水圳加蓋，改善路口現況。後經副議長張淑芬及議員陳永賢反應，並建議採路口雷公埤加蓋及標線調整方式進行改善，加大路口轉彎曲率及空間，以改善通行需求。

廣告 廣告

縣長鍾東錦上午由副議長張淑芬、議員陳永賢、徐功凡、頭份代表會主席溫宜靜、後庄里長唐瑞鴻等人陪同前往會勘，同意加大交會路口轉彎曲率及空間，但水圳不加蓋。

鍾東錦指出，因水圳剛好在道路轉彎口，確實有必要打開，讓里民出入方便，但水圳不加蓋，建議可以綠美化，讓水流暢通，才不會造成淤積阻塞。

鍾東錦表示，他已指示縣府交通工務處妥善規劃，有信心可以在農曆年後動工，給里民和鄉親更安全、順暢的交通。屆時施工期間會造成不便，也請鄉親包涵。

另外，信義路690巷接續也會進行拓寬，因為前端剛好是公園預定地，日前內政部長劉世芳來苗時宣布竹南、頭份都市計畫區土地已經解編，縣府會按步驟一塊一塊來做，該還地於民的還地於民，同時配合公共建設，把與幼英街交會路的彎口打開，未來通往慈暉分校預定地，會新建一所國小，有必要讓交通更順暢，方便師生上下學及家長接送。