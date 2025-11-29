鍾東錦爭取連任藍營確定提名 鄭麗文：他是一個勵志故事

國民黨主席鄭麗文今天受訪表示，鍾東錦是一個勵志的故事，黨會正式提名他連任。(曹婷婷攝)

國民黨主席鄭麗文29日出席國民黨台南市黨部舉辦的黨慶活動，受訪時針對苗栗縣長鍾東錦爭取連任一事，她表示，鍾東錦之前已恢復黨籍，參選資格沒問題，且他近4年執政成績「有目共睹」，對於一個受縣民愛戴的縣長，國民黨一定力挺，「英雄不怕出身低，他是一個勵志故事」，國民黨將會正式提名他。

鄭麗文表示，鍾東錦先前已恢復黨籍，參選資格也完全沒有任何問題，所以上屆高票當選，且過去4年施政成績「有目共睹」，支持度與滿意度也都是最高的，國民黨會力挺他，正式提名鍾東錦繼續爭取連任。

鄭麗文也說，英雄不怕出身低，鍾東錦年輕時曾誤入歧途，但我們願意給重新為這個社會付出的人有第二次機會，鍾縣長過去4年表現非常優秀，國民黨會正式提名他繼續連任。

