鍾東錦直言政院不副署財劃法僵局無解 對大法官跳下來感到好笑

苗栗縣議會22日臨時會議員鄭碧玉再度針對財劃法影響縣府施政，甚至是臨時約聘人員續聘及發薪等權益提出質詢。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦答詢表示，他覺得現在的僵局應是無解，他也覺得很好笑，大法官跳下來變當事人，弄得現在全國變成無所適從。（謝明俊攝）

受朝野財劃法僵局影響，苗栗縣議會22日臨時會議員鄭碧玉再度針對財劃法影響縣府施政，甚至是臨時約聘人員續聘及發薪等權益提出質詢。苗栗縣長鍾東錦答詢表示，他覺得現在的僵局應是無解，他也覺得很好笑，大法官跳下來變當事人，弄得現在全國變成無所適從，他覺得國家還是要繼續往前走啦，而不是停留在這個地方，兩方如果各退五十步的話，就會有解。

縣議員鄭碧玉質詢，雖然苗栗縣政府的預算已經通過了，但是中央的財劃法目前仍無定論，所以雖然預算通過，但是在縣府所有的工程、人事，會不會有窒礙難行，中央沒有撥下來預算，就沒有辦法去執行。財政處長郭春美答詢，苗栗縣總預算剛剛通過的是300多億，最主要是框列我們的人事費，中央試算是323億左右，目前縣府是儘量框列，已經在執行中的一些項目預算，都會如期的把它執行。

鄭碧玉質詢說，有縣府臨時約聘人員的問題，是否能繼續留任？薪水發得出來嗎？郭春美指出，第一版的財劃法是有經過總統公布實施，最主要是計畫型補助款，這個部分就會比較不確定，然後還有一般性補助款，目前是要用申請的制度來執行。臨時約聘人員人事費用都在計畫性補助款內，因此，縣長上周已召集全部局處開會，並裁示所有臨時約聘人員都留用，並且明年元日薪水會正常發給。

鍾東錦答詢表示，其實財劃法已經通過宣布實施，只是中央撥了統籌分配稅款之後，把一般性補助款拿回去了，當然這樣施政就會有不確定性，現在更糟糕的是，行政院竟然沒有辦法認定那個縣市誰是一級財政，誰是二級財政，苗栗縣政府現在是幾級財政，中央沒有辦法回答，這一點主計總處真的有點失誤，一個中央主管機關應對苗栗縣的財政非常清楚，苗栗縣是5級？4級？3級？縣府要編定的預算沒有定論，他想這個不應該再拖下去了。

鍾東錦表示，他覺得現在僵局應是無解，他也覺得很好笑，大法官跳下來變當事人，變成兩邊意見又不一樣，現在全國變成無所適從，他覺得這個不是辦法，大家應把話講清楚，他覺得國家還是要繼續往前走啦，而不是停留在這個地方，兩方如果各退50步的話，就會有解方。

