鍾東錦社群推薦產品？ 警：境外假帳號AI影片

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣警察局今天說，近期網路社群出現推銷「苗栗高山油柑茶」影片，內容疑有縣長鍾東錦推薦影片，經查為境外假帳號利用AI合成變造，呼籲勿受騙，並向平台檢舉促請下架。

警方指出，近期臉書Facebook帳號暱稱Yxsxc5發布1則不實貼文，內容與事實明顯不符，足以誤導民眾，影響社會安寧，經查該帳號綁定境外門號、近期才申辦，具假帳號特徵。

該帳號發布的Reel影片中，出現鍾東錦推銷「苗栗高山油柑茶」，不僅宣稱「親眼見證」功效，還打出「全台唯一縣長親筆推薦」。警方強調，影片內人物口型與語音不一致，經研判為AI深偽變造Deepfake內容，利用技術捏造不實言論，易使民眾誤信並轉傳。

苗栗縣警局表示，為避免假訊息持續擴散，已由刑事警察大隊科偵隊協助向平台檢舉，促請下架。

警方提醒，近期詐騙集團常擷取名人影像或聲音，以AI合成偽裝成「名人代言」影片，用於投資或商品推廣，藉由社群演算法快速散布，民眾切勿輕信來源不明的廣告或名人推薦，不要點擊可疑連結或提供個資，如有疑慮，可撥打165反詐騙專線查證。（編輯：方沛清）1141125