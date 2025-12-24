鍾東錦細數政績 陳品安：大眾運輸投入不足、擴大城鄉差距

苗栗縣長鍾東錦就職3週年，細數政績。(記者彭健禮攝)

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府今(24日)舉辦縣長就職3週年活動，縣長鍾東錦感謝縣府團隊及各級民意代表、鄉鎮市公所與農會的通力合作，讓縣政持續推動，並細數招商、能源、交通、教育、醫療等成果。不過，獲民進黨提名的縣長參選人、縣議員陳品安指出，縣府在大眾運輸整體規劃與投入上明顯不足。

鍾東錦演說指出，縣府3年招商2400多億元；積極辦理「桃竹苗大矽谷推動方案」，其中「竹南科學園區東側科東產業用地」為園區開發案中進程最快；推動頭份工業區石化轉型及完成綠氫產業示範園區的促參簽約。

交通水利部分，則完成西湖鄉龍壽橋改建、漫步苗北雙城城市慢行綠網建置第二期計畫，及施工發包中的竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬、通霄鎮拱天宮南側聯絡道路新建工程、苗62之1線興建等，另堅定推動天花湖水庫新建工程。

此外，鍾東錦表示，上任後持續打造優質教育環境，陸續完成多所國中小校舍重建、新建，及縣立圖書總館興建案獲中央核定12億元，明年度與鄉鎮市公所合作推行學生營養午餐免費，近期也與陽明交大簽約在後龍設立苗栗校區。醫療照護則持續布建各類社區型照顧服務據點，及白沙屯童醫院、大千竹南醫院的設立。

不過，陳品安指出，交通是苗栗發展的根本。無論是經濟成長、城鄉差距的縮小，或是就學、通勤與日常生活的便利性，都高度仰賴安全、便捷且穩定的交通系統。然而，縣府長期以零碎建設取代整體規劃，未能建立完整、可轉乘的大眾運輸網絡，使交通無法發揮帶動發展的功能。

陳品安表示，目前苗栗的發展呈現明顯不均衡。苗北地區(頭份、竹南)人口快速移入，縣府卻未同步完善交通與停車配套，導致尖峰時段壅塞、生活品質下降；反觀苗栗其他鄉鎮，因縣府未有效串聯公共運輸，人口老化與外流問題更加惡化，居民難以連結苗北的就業、教育與生活機能，使得苗北的發展效應無法外溢，反而持續擴大城鄉差距。

