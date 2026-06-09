鍾東錦行事明快 連任前景看好

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苗栗縣長選戰局面已經確定，尋求連任的現任縣長鍾東錦，與挑戰的民進黨議員陳品安競選看板緊鄰。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦施政3年多，以規畫縣政府眼光獨到，行事明快，獲得中國時報縣市長施政民調8成以上的滿意度，加上「苗栗國」藍大於綠的基層態勢，連任前景看好。不過，民進黨擅打選戰，且有多個鄉鎮原本就是綠營支持者掌政，民進黨企圖以鄉鎮市拉抬縣長選情，鍾東錦的選情檯面上看似大好，但底下的暗潮洶湧，不容忽視。

鍾東錦就任後，完成多項競選承諾，諸如國中小學營養午餐全免費、設立老年長照中心、招商引資成功導入美光入駐銅科、成功與陽明交大合作在後龍設立高端研究單位，成功發包原鄉最後一哩路工程等成績。加上縣內發生多起動保議題，鍾東錦都在第一時間內明快處置，也讓縣民對鍾東錦的施政表現多所肯定。

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民進黨正式提名黨籍議員陳品安參選苗栗縣長後，發動所有資源到苗栗，在全縣18鄉鎮市的各大路口，都可看到陳品安的參選看板，由此可見民進黨中央已全力一拚，甚至連賴清德總統與前總統蔡英文都多次到苗栗幫陳品安造勢。

此外，民進黨中央也將目標朝向頭份市、苗栗市等2大都會區，目前國民黨籍議員徐功凡黨內登記參選，可能遭到無黨籍議員曾玟學的挑戰，曾玟學挾著本屆議員選舉得票數為全縣榜首，以及參選過苗栗縣第2選區立委，在頭份市的得票數還超越當選的國民黨立委邱鎮軍，曾玟學吸票能力不容小覷。

苗栗市向來是藍營鐵票區，但民進黨可能提名不分區立委林月琴一搏，加上已提名的卓蘭鎮、立場原本偏綠的苑裡鎮、獅潭鄉及南庄鄉，已成功完成鄉鎮市包圍縣府態勢。