鍾東錦表揚苗栗2位在亞洲青年運動會摘金選手 肯定表現卓越為國爭光





苗栗縣長鍾東錦31日下午在201會議室接見在巴林亞洲青年運動會跆拳道、田徑項目勇奪金牌的苗栗國中選手潘筱晴、大同高中選手林巧鈴，並頒發獎勵金表揚2人的傑出表現為國爭光，也為苗栗體育寫下輝煌的一頁。

在此屆亞青運賽事中，苗栗國中潘筱晴選手榮獲跆拳道女子個人自由品勢金牌，她出身跆拳道世家，耳濡目染下，自幼即熱愛跆拳道，並展現天賦，同時亦是苗栗國中舞蹈班學生，在此次賽事中，以穩健節奏與剛勁動作脫穎而出，擊敗強敵，成功摘金，奪下最高榮譽。

大同高林巧鈴同學在田徑女子400公尺跨欄項目勇奪第一名，她不僅在預賽中打破大會紀錄，更在決賽中再度刷新自己的大會紀錄，登上冠軍寶座。

縣長鍾東錦31日下午在201會議室與縣體育會理事長、議長李文斌、縣議員徐筱菁、曾美露、鄭碧玉、羅貴星、廖秀紅、邱毓興、苗栗市長余文忠、縣體育會總幹事周仁聖等人接見這2位亞洲青年運動會金牌選手，讚揚他們發揮堅毅的奮戰精神，以卓越的表現，為國家爭光，為苗栗爭取榮譽。

鍾東錦並頒發2位選手各6萬元獎勵金，議長李文斌、跆拳道委員會主任委員羅貴星、田徑委員會副總幹事江燕輝、苗栗市長余文忠亦分別頒贈林巧鈴、潘筱晴獎勵金，鼓勵2位選手再接再厲，續創佳績。

鍾東錦同時亦感謝教練團與學校夥伴們的付出及一路支持的家長和親友們，由於大家的悉心栽培與無私奉獻，才成就了選手亮麗的表現，其中，苗栗國中潘筱晴在父親兼教練潘信德的指導下，展現堅毅的精神，以傑出的表現，獲得最高榮譽；大同高中林巧鈴選手則在賴俐君教練及竹南國中蕭賜斌、呂庭芳、余嘉軒、謝佩雅教練的悉心指導下，不斷精進，終於成功摘金，每一分汗水與鼓勵，都是推動選手登上國際舞台的力量，這份付出，值得敬佩。

鍾東錦表示，縣府近年積極推動運動扎根計畫，從基層學校體育培育、運動社團扶植、師資訓練到優秀選手培養，逐步建立完整的運動發展體系；並透過企業募款與認養機制，引入民間資源，共同支持學校體育團隊訓練及設備改善，讓運動選手能無後顧之憂地投入訓練與比賽，縣府也將持續強化運動環境建設與人才培育，讓更多苗栗青年有機會在國際舞台上發光發熱，再創體育榮耀。

鍾東錦說，今年縣府也特別提高優秀運動選手的獎勵金，以具體行動肯定選手們的辛勞與成就，相信這樣的激勵機制，能鼓舞更多青年學子勇敢追夢，在國內外賽事中為苗栗、為台灣爭光；縣府將持續強化基層運動環境，完善三級制體系，深化扎根教育，結合企業與社會資源，打造更完整的運動支持網絡，讓每位選手都能夠安心訓練、茁壯成長。

