鍾東錦表揚苗栗2位在亞洲青年運動會摘金選手 肯定表現卓越為國爭光
苗栗縣長鍾東錦31日下午在201會議室接見在巴林亞洲青年運動會跆拳道、田徑項目勇奪金牌的苗栗國中選手潘筱晴、大同高中選手林巧鈴，並頒發獎勵金表揚2人的傑出表現為國爭光，也為苗栗體育寫下輝煌的一頁。
在此屆亞青運賽事中，苗栗國中潘筱晴選手榮獲跆拳道女子個人自由品勢金牌，她出身跆拳道世家，耳濡目染下，自幼即熱愛跆拳道，並展現天賦，同時亦是苗栗國中舞蹈班學生，在此次賽事中，以穩健節奏與剛勁動作脫穎而出，擊敗強敵，成功摘金，奪下最高榮譽。
大同高林巧鈴同學在田徑女子400公尺跨欄項目勇奪第一名，她不僅在預賽中打破大會紀錄，更在決賽中再度刷新自己的大會紀錄，登上冠軍寶座。
縣長鍾東錦31日下午在201會議室與縣體育會理事長、議長李文斌、縣議員徐筱菁、曾美露、鄭碧玉、羅貴星、廖秀紅、邱毓興、苗栗市長余文忠、縣體育會總幹事周仁聖等人接見這2位亞洲青年運動會金牌選手，讚揚他們發揮堅毅的奮戰精神，以卓越的表現，為國家爭光，為苗栗爭取榮譽。
鍾東錦並頒發2位選手各6萬元獎勵金，議長李文斌、跆拳道委員會主任委員羅貴星、田徑委員會副總幹事江燕輝、苗栗市長余文忠亦分別頒贈林巧鈴、潘筱晴獎勵金，鼓勵2位選手再接再厲，續創佳績。
鍾東錦同時亦感謝教練團與學校夥伴們的付出及一路支持的家長和親友們，由於大家的悉心栽培與無私奉獻，才成就了選手亮麗的表現，其中，苗栗國中潘筱晴在父親兼教練潘信德的指導下，展現堅毅的精神，以傑出的表現，獲得最高榮譽；大同高中林巧鈴選手則在賴俐君教練及竹南國中蕭賜斌、呂庭芳、余嘉軒、謝佩雅教練的悉心指導下，不斷精進，終於成功摘金，每一分汗水與鼓勵，都是推動選手登上國際舞台的力量，這份付出，值得敬佩。
鍾東錦表示，縣府近年積極推動運動扎根計畫，從基層學校體育培育、運動社團扶植、師資訓練到優秀選手培養，逐步建立完整的運動發展體系；並透過企業募款與認養機制，引入民間資源，共同支持學校體育團隊訓練及設備改善，讓運動選手能無後顧之憂地投入訓練與比賽，縣府也將持續強化運動環境建設與人才培育，讓更多苗栗青年有機會在國際舞台上發光發熱，再創體育榮耀。
鍾東錦說，今年縣府也特別提高優秀運動選手的獎勵金，以具體行動肯定選手們的辛勞與成就，相信這樣的激勵機制，能鼓舞更多青年學子勇敢追夢，在國內外賽事中為苗栗、為台灣爭光；縣府將持續強化基層運動環境，完善三級制體系，深化扎根教育，結合企業與社會資源，打造更完整的運動支持網絡，讓每位選手都能夠安心訓練、茁壯成長。
更多新聞推薦
其他人也在看
苗栗學子潘筱晴、林巧鈴巴林亞青運奪金 縣府表揚
（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣學子潘筱晴、林巧鈴代表台灣參加巴林亞青運，分別奪得跆拳道女子個人自由品勢、田徑女子400公尺跨欄項目金牌，2人為苗栗、台灣爭光，今天獲縣府、體育會公開表揚。中央社 ・ 13 小時前
亞洲青年運動會》黃廼軒原本想練田徑卻練柔道 勇奪金牌不可思議
巴林亞洲青年運動會柔道競賽當地時間10月29日展開，寶島小將黃廼軒、 沈少云、包睿妘就分別拿下1金2銅。其中，黃廼軒首度當選國手就收穫金牌，潛力十足。TSNA ・ 1 天前
模擬未來大氣條件 科學家在亞馬遜打造氣候「時光機」
（中央社巴西瑪瑙斯30日綜合外電報導）在巴西亞馬遜森林深處，科學家們打造了一座「時光機」，將二氧化碳注入雨林樹冠層，以模擬未來預測的大氣條件，從而評估這個生物群系的適應能力。中央社 ・ 22 小時前
靜脈瓣膜閉鎖不全釀禍！足踝傷口潰爛10多年 閉合術後月餘痊癒
61歲賴姓男子腳踝傷口潰爛10多年，員榮醫療體系員榮醫院心臟外科賴金湖主任查出是因靜脈瓣膜閉鎖不全所致，透過「靜脈曲張鐳射閉合術」為患者治療，兩週後患者即可碰水洗澡，1個多月後痊癒，解決長年困擾。賴金湖表示，這項案例證明，透過新式微創鐳射閉合術，能有效改善靜脈逆流問題，加速慢性潰瘍癒合，患者不僅免去多年傷口換藥的痛苦，也重獲自由生活的能力。賴姓男子表示，10......風傳媒 ・ 17 小時前
世新大學福建校友會成立 廈門見證跨越時代情誼
[FTNN新聞網]生活中心／台北報導校友情誼跨越海峽！福建世新大學校友會近日在廈門正式成立，這場盛大的聚會吸引了來自金廈各地的世新人跨海相聚，共同見證福...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
橘色百日草花海點綴城市 宛如萬聖節南瓜燈
臺北市民族東路與松江路這兩條川流不息的城市幹道，其道路中央的分隔島近日出現令人眼睛一亮的景象。在秋意中盛開的橘色百日草，宛如一盞盞小巧的南瓜燈，將整片分隔島點綴得如同秋日花園裡的萬聖節場景，充滿溫馨又浪漫的氛圍。明豔的花色也似跳躍的音符，在忙碌的城市節奏中輕舞飛揚。公園處表示，為提升都市綠化品質，並為來往行人與駕駛者帶來片刻放鬆的視覺饗宴，部分道路分隔島特別依照花期，輪替栽植不同種類的草花，讓花朵在四季更迭中不斷綻放。近日在民族東路、松江路等路段換植百日草，成功將冷硬的交通空間，轉化為市民日常中可親近的綠意廊道。百日草「花期長、色系暖」，為冷硬道路注入生機公園處圓山所主任莊勝豪介紹，百日草為菊科植物，因其花期超過一百天，故有百日草、百日菊之稱。其花色豔麗繁多，包括白、黃、橘、粉紅等繽紛色系。本次選用的桃色與橘色花系，色調溫暖又討喜，在熙熙攘攘的車潮襯托下，更顯得清新脫俗。莊主任強調，這些鮮豔的花朵如同城市中的自然畫筆，不僅美化了市容，更在忙碌的都市節奏中，悄悄地為水泥叢林注入了盎然生機與色彩。更多新聞推薦 ● 東北季風影響北宜整天涼 其他地區早晚涼台灣好新聞 ・ 17 小時前
旅宿業開放移工政策 商總理事長：先求有再求好
行政院拍板旅宿業者可以進用勞工，商總理事長許舒博表示，兼顧本國勞工與業者的需求，讓基本員工可以加薪，也回應業者需求，他認為「先求有，再求好」中時財經即時 ・ 16 小時前
非洲豬瘟仍無法確定來源！重組株與中.越相似逾99%
台中市 / 綜合報導 農業部公布非洲豬瘟的病毒基因定序，確認是重組株，和中國及越南的相似度超過百分之99。而台中市廚餘掩埋又被市議員抓包，建設局調派包商，用大貨車載運土石到文山掩埋場掩埋廚餘，當場被環保局請回，原因就是那些土石粒徑太大顆根本蓋不住廚餘也無法防臭，市議員痛批，市府才因為廚餘覆蓋不夠落實，被中央糾正，現在又載土石去覆蓋廚餘，怒批建設局根本是提油救火的豬隊友。好幾輛大貨車深夜開到文山掩埋場入口，排隊等進場，台中市議員江肇國爆料，這些大貨車是建設局養工處連夜調派的包商開來的，車斗載的全都是石頭和土塊要進場掩埋廚餘，不符合規定當場被環保局請回，台中市議員(民)江肇國說：「是哪一個豬隊友，去請建設局來提油救火，調這些包商們的土，而且又沒有細查它們是否符合規定。」江肇國痛批市府亂成一團樣樣出包，怎麼會拿粒徑大的土石去覆蓋廚餘，台中市環保局主秘江明山說：「市府整個團隊，都一起想來幫忙，建設局當然也自動提出他要來幫忙。」環保局說建設局是主動、好心想幫忙，才找來包商載土石過來，但好心卻不用心，環保局用來蓋廚餘的是粒徑小的土沙，能嚴密蓋住廚餘還可以防臭，但粒徑大的土石無法嚴密蓋廚餘，縫隙大也無法防臭。台中市環保局主秘江明山說：「粒徑比較大，環保局認為不適合，所以就沒有讓這些土方，進到我們的掩埋場來。」環保局強調，依照中央規定，50公分的廚餘用30公分的覆土去掩蓋，以三明治的方式先廚餘再覆土，如果廚餘水還會像這樣冒出土面，就會再加碼20公分，用50公分的覆土去蓋。台中市環保局主秘江明山說：「它經過一個晚上，那上面就會冒水上來，廚餘水上浮沒問題，它絕對都在我們的掩埋坑裡面。」民代緊盯廚餘掩埋的狀況，還有民代發現，案場在10月13日賣到大安肉品市場的豬，跟市府疫調的頭數有出入。台中市議員(民)陳俞融說：「梧棲區農會的頭數是32頭，短差了4頭，去了哪裡。」陳俞融提供10月13日案場送到大安肉品市場的毛豬數量，表格顯示有32頭，說是路上死了2頭，然後賣出去到盤商、菜市場的有28頭，那另外2頭去哪，衛生局長曾梓展說他不曉得，因為只有掌握流到市面的28頭，沒賣出的那4頭去哪了，後續怎麼處理會再釐清。而農業部也公布非洲豬瘟的病毒基因定序，確認基因是重組株，和中國以及越南的病毒株，相似度分別為99.95%和99.92%，因為太相近，所以無法確認病毒是來自中國還是越南。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前
籃球名人堂之八》惠懷慶從小溜冰 籃球裁判教練都罩得住
裁判類惠懷慶／生於1927年5月19日，逝於2000年8月15日，享年74歲1927年惠懷慶在遼寧蓋平出生，但在吉林長春市長大。當時東三省被日本佔領成立滿州國，實施殖民教育，小學三年級就必修日文，不過同時也把多樣豐富的日式體育課程帶進東北。東北人溜冰不稀奇，但惠懷慶從小打扮洋派，軍靴打綁腿緊身帽，穿的又是加拿大進口的鋼刀冰鞋，比起一般人的木質冰刀時髦亮眼，技術好速度快，連日本關東軍都以為是自己人而不加攔阻，惠懷慶來去自如，傳遞不少情報給國民黨的三民主義青年團。抗戰勝利以後惠懷慶考進長白師範學院，也因為會打籃球而風靡校園。但國共內戰方殷，短短三年神州易幟，惠懷慶隨長白師生一路從吉林、北平、衡陽、廣州到海南，1949年5月抵達高雄港，自此結緣台灣。初抵台灣時惠懷慶尚未完成學業，只能尋求代課機會餬口，從嘉義農校、台北縣汐止、新店文山中學，每到一校即組織學生籃球隊，之後回師大復學，畢業後1956年才按成績分發到建國中學服務，另外還到處兼課，新莊恆毅中學、板橋國立藝專（現台藝大）、道南中學（現華僑高中）、銘傳商專（現銘傳大學），最遠到基隆中學，最後買了哈雷機車上下班，好不拉風。他上課分數好商量，麗台運動報 ・ 8 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
MLB世界大賽G6》道奇、藍鳥激戰道奇暫時領先 佐佐木朗希投得驚險【不斷更新】
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G6，台灣時間11月1日，在加拿大多倫多藍鳥主場Rogers Centre開打，距離隊史睽違32年的冠軍僅差1勝的藍鳥，先發大任交給Kevin Gausman，而背水一戰的洛杉磯道奇，則托付給日籍強投山本由伸。Yahoo奇摩運動 ・ 13 分鐘前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 19 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 23 小時前