鍾東錦表揚運動績優選手教練

苗栗縣運動好手近四個月在各項賽事中屢獲佳績，相繼在十五項全國賽事的九種運動項目穿金戴銀，囊括了三十七金、四十四銀、三十五銅的亮麗成績；縣長鍾東錦昨（五）日上午在縣府國際會議廳接見表揚績優選手與教練一八八人，共頒發一○四萬餘元獎勵金，肯定選手與教練以堅強實力，擦亮體育大縣招牌，並感謝在地企業熱心贊助縣內的體育運動發展。

另外，縣長鍾東錦獲悉中央以財劃法為由，來文表示後續不再補助新建教室經費後，深感強烈不滿，炮轟中央遲未針對財劃法公布明確數據，徒增不確定性紛擾，而苗栗縣不論上繳稅收或水電供應的貢獻都遠超過許多縣市，但分配稅款反而拿得比屏東和嘉義等縣市少；在醫療水平和獄政設施方面也相形落後，呈現極度不公平現象，中央實在虧欠苗栗太多，他喊話相關部會有責任與義務更加重視苗栗。

苗栗縣政府縣府教育處長葉芯慧表示，昨天接受表揚的績優選手和教練，是從一一四年九至十二月期間南征北討，涵蓋田徑、跆拳、柔道、空手道、角力、躲避球、舞蹈、排球及競技疊杯等九種運動項目，累計贏得一一六面獎牌凱旋歸來；此次共頒給一一八名選手和教練計一0四萬零六百五元獎勵金；縣府為持續戮力推動體育發展，今年預計再編列二千八百萬元獎勵金，以鼓勵為台灣也為苗栗爭光的優秀選手和教練。

葉芯慧處長細數各項表現優異賽事，其中，建國國中等十二校參加一一四年第十七屆全國跆拳道品勢錦標共獲七金七銀二銅，成績斐然；中正國小等五校在二○二五年中華民國柔道錦標賽有二金六銀八銅進帳；梅園國小和苑裡高中在一一四年度總統盃全國角力錦標賽亦斬獲六金五銀二銅。

此外，照南國小的林邑恩、吳祺樺、胡永炘、羅逸軒選手，更在北市秋季全國田徑公開賽中，勇奪國小男子八百公尺接力金牌並打破大會紀錄，以速度和毅力展現亮麗成績；苑裡國小排球隊在永信杯全國排球錦標賽，以高度默契榮獲一金一銀，苑裡高中則奪得一銀一銅，展現排球運動的堅實潛力。