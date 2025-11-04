鍾東錦視察文林國中新建校舍 讚譽建築特色

苗栗縣銅鑼鄉文林國中舊校舍已使用七十年，多年前辦理耐震補強與規畫設計階段又因故一波三折，後經爭取中央補助及縣府自籌配合款，終以總工程費一億五千多萬元完成發包，歷時二年多竣工，目前正申辦使用執照及驗收程序。縣長鍾東錦昨（四）日視察工程現況，感謝教育部及地方各界攜手推動老舊校舍重建，煥然一新的建築融入紅磚與桐花雪白的客家意象，讓學子有安全舒適的學習環境。

文林國中新建教學大樓頃申請使用執照及驗收程序，教育處與校方亦積極整備教室而需設備，縣府交通工務處長古明弘、教育處長葉芯慧、校長張慶應及相關人士研商後，初步敲定寒假期間可以搬遷到新教室，師生下學期開始到新建大樓辦公、上課。北棟大樓建築也使用逾五十年，計畫改為圖書館及其他公共用途。

縣長鍾東錦昨日上午由交通工務處長古明弘、教育處長葉芯慧、校長張慶應及建築師和營造公司人員陪同，視察文林國中幾近完工的新建教學大樓；立委陳超明秘書黃盈隆、縣議員黎尚安、羅貴星及黃芳椿及鄉公所、代表會、村長等各界人士，也到場參觀新建教學大樓。鍾東錦隔窗與北棟教室的學生揮手打招呼，也在三樓眺望苗栗知名的雙峰山，對建築特色與環境均表滿意，期許學校培育更多人才，真正校如其名「文人如林」。

新建工程為地上三層的教學大樓，包括一般教室九間、教職員辦公室二間、校長室一間、廁所六間及附屬空間等，總樓地板面積近七百坪，煥然一新的建物與北棟大樓和逢甲紀念館相互輝映，形成內聚教學空間。教學大學的設計，延續了銅鑼客家樸質情感與入文風情，採連續立面拱梁柱，遠眺雙峰山，融入宅院紅與桐花白等客家元素，梯間鐘塔有提醒學子掌握分秒學習的寓意。