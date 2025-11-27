鍾東錦談新任副縣長來自三義人 大家猜是她

▲苗栗縣長鍾東錦透露，心目中的新任副縣長來自三義鄉，地方猜測是民眾黨政策會執行長、前立委賴香伶。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 立法院上周三讀通過《地方制度法》修正案，苗栗縣可以再增設一名副縣長。苗栗縣長鍾東錦26日在縣議會總質詢上透露，心中已有人選，來自三義鄉，目前他只有和妻子討論過，尚未徵求過對方的同意，因此不便透露具體人選。

鍾東錦說，新任的副縣長，會從跨黨派來尋找人選，但他強調決策會綜合考量南北平衡、閩客族群融合等方方面面，而非單純的黨派因素。他表示，目前心裡有兩到三位人選正在斟酌。

因鍾東錦提出「三義鄉」、「客家」等描述，地方人士開始推測人選之一，可能是民眾黨政策會執行長賴香伶。賴香伶老家位於三義鄉西湖村，是標準的客家子弟，早年曾投身勞工運動，並擔任過台北市前市長柯文哲任內的勞動局長，符合鍾東錦的條件。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

因應藍白合！國民黨通過設「協商工作小組」 這9人負責提名審核

直言謝龍介贏不了！醫分析民調：小草沒有跑 但藍白合還是沒希望

快訊／藍白封殺政院版《財劃法》！程序委員會表決通過 暫緩列案