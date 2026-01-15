鍾東錦談陳水扁及柯文哲：困頓時沒有嫌棄我、現撇清不厚道

前總統陳水扁與苗栗縣長鍾東錦 圖：鍾東錦臉書

[Newtalk新聞] 前總統陳水扁昨日揭露他曾是苗栗縣長鍾東錦年輕時被控傷害致死的被告律師，今(15)晚鍾東錦則在臉書發文一致點名兩個人，陳水扁及柯文哲說，「我們困頓時人家沒有嫌棄我，現在人家也許不那麼風光了，我們就撇清關係，這不厚道。人情義理在前」，「這兩位都是我的好朋友，曾經都影響過這座島嶼的未來，歷史會記下他們的名字，而功過，就留給後人去評斷吧」。

鍾東錦在臉書貼出與陳水扁合照表示，「幾十年前阿扁沒想過我這個渾小子會變成縣長，我也沒想過當年的大律師，有天會變成總統。」

鍾東錦說，「我跟阿扁前總統其實在民國七十六年就已認識，那時我還是跌跌撞撞的年紀，但陳水扁前總統已經是大律師，至於我們認識的原因新聞都有寫，我就不再贅述（笑）。」「我不會迴避我的過去，也不會因為政治不正確，就閃躲於談論這段友誼。」

鍾東錦說，「這次相逢隔了好些日子，跟年輕時的記憶對比，他少了點意氣風發，而我也多了一點滄桑，但是兩人喜歡談天說地的個性沒有改變。我們從台灣頭聊到台灣尾，無話不談，沒有秘密，以前談的是社會事，現在聊的則是國家大事，觀點不一定全然相同，但出發點，卻都是同樣為國家前途而憂心」。

「媒體可能會修理我們吧？」幕僚這樣提醒他。

鍾東錦說，「我被媒體修理得還算少嗎（笑）？我們困頓時人家沒有嫌棄我，現在人家也許不那麼風光了，我們就撇清關係，這不厚道。人情義理在前，一如陳水扁，一如柯文哲，這兩位都是我的好朋友，曾經都影響過這座島嶼的未來，歷史會記下他們的名字，而功過，就留給後人去評斷吧。「但是我們的友誼永遠不變。」台灣願景，前程似錦」

