鍾東錦談2026「不能喬」 籲藍營複雜選區盡早提名

2026年九合一選舉將至，國民黨部分執政縣市可能面臨苦戰。苗栗縣長鍾東錦表示，愈複雜的選區要愈早提名，不要再用「喬」的方式決定人選，應以民調為依歸，特別是竹竹苗要聯合作戰，才能創造全贏契機。

苗栗縣長鍾東錦。（圖／鍾東錦臉書）

鍾東錦月前剛回歸國民黨，他接受《中國時報》專訪時，以他當年「被離開」國民黨、孤身奮戰的過程，向黨中央提出建議。他透露，黨主席鄭麗文的想法就是要勝選，既然如此重點就在評估提名誰的勝率最高。鍾東錦主張以民調決定，因為民調是最民主的方式，選舉不是在跟對手比爛而是比好，一定是汰弱留強，沒有汰強留弱的道理。

3年前，鍾東錦曾經歷提名紛爭。他以議長身分投入苗栗縣長選舉，時任國民黨主席朱立倫及選對小組執意提名謝福弘，雙方無共識的情況下，鍾東錦研判縱使藍營分裂，他也有把握拿下這一局，因此最終脫黨、選到底，當時還遭黨中央拔除苗栗縣黨部主委職務。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

如今眼見部分縣市藍營也面臨網內互打局面，鍾東錦說，複雜選區或黨內有多組人馬競逐，應及早提名，減少黨內同志互鬥，才能齊心贏得選舉。他指出，宜蘭縣、新竹縣、彰化縣及嘉義市皆為藍營首長兩任屆滿，戰雲密布，可預知未來拚殺激烈狀況。鍾東錦重申，早一點確定人選，軍心穩定了，拳頭才能一致對外，而且竹竹苗三縣市應該要綁在一起，相互支援，才能有最大的勝選機會。

至於他已回復國民黨籍，是否接受提名為藍軍一戰，鍾東錦不諱言地說，他年輕時有一些往事。3年前有喜有憂，在他最艱困、承受諸多打擊的時候，幸得眾多好大哥、好朋友的支持。他不清楚當時黨中央是以什麼為考量，但如果一個沒有很多資源的黨部做出那種決定，他只能說思維是失格了。

鍾東錦直言，現在鄭麗文主席的想法是勝選，所以誰會贏就提名誰，從以前到現在他一直主張用民調決定。對於3年前的事，他不怪任何人，畢竟已事過境遷。這次鄭麗文開口還來了兩趟，他認為政治沒有對錯，不過是思維想法跟立場不同，既然黨中央已釋出善意，他永遠都往前看，盡量去化解之前的紛爭與不愉快。

鍾東錦表示，日前有議員建議他不要接受國民黨提名，議員的立場沒有錯，他也尊重。公開提名的儀式並不重要，重要的是要用政績來贏得民眾肯定，贏得勝選。

